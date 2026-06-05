Двух медвежат (на фото слева) передадут зоозащитнику Кириллу потапову. Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора/соцсети волонтера

5 июня двух гималайских братьев медвежат из Владивостока отправили в Екатеринбург, чтобы передать известному уральскому зоозащитнику, основателю центра защиты диких животных «Альфа» Кириллу Потапову.

Медвежатам пять месяцев. С середины марта 2026 года они находились на реабилитации в МРОО «Центр "Тигр"» в селе Алексеевка в Приморском крае.

Двух медвежат из Владивостока передадут Екатеринбургскому зоопарку Видео: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

- К ним часто поступают осиротевшие животные, в том числе, тигры и медведи. Мама этих медвежат погибла от рук человека. Их доставили в центр. Мы приняли решение, что можем принять их у себя, потому что у нас уже есть опыт создания для медведей хороших условий для жизни. В природу выпускать нельзя, так как у них уже был долгий контакт с человеком. Так что будут жить у нас, - рассказал «КП-Екатеринбург» Кирилл Потапов.

Отправку медвежат в аэропорту Владивостока проконтролировали сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. По данным ведомства, медвежата – сиротки.

- Перед отправкой животные прошли необходимую иммунизацию, обработку и клинический осмотр ветврачом. После прохождения всех процедур было получено заключение, что гималайские медвежата здоровы, - сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты также проконтролировали соблюдение необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке животных.

Кирилл Котапов помогает диким животным уже больше 10 лет. Фото: соцсети волонтера

Центр защиты диких животных Кирилла Потапова «Альфа» находится в селе Новоипатово Сысертского района (в 50 км от Екатеринбурга). Волонтер заботится о животных уже около 10 лет. В соцсетях у него почти миллион подписчиков. Сейчас в центре защиты содержится около 150 подопечных, в том числе, волки, медведи, росомахи, макаки, альпаки, тигры, совы и другие животные.

В центре зверей лечат и помогают им адаптироваться к жизни в неволе. Вместе с привезенными из Владивостока гималайскими медвежатами в центре Кирилла Потапова будет восемь медведей.

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