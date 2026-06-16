Не смог подняться в гору: 32-летний мастер Водоканала насмерть разбился на квадроцикле

Артем Вагапов разбился на квадроцикле. Фото: соцсети/ Госавтоинспекция Екатеринбурга

Стало известно, кто разбился на квадроцикле под Екатеринбургом. Тело мужчины обнаружили в 3 километрах от проезжей части в лесу в районе поселка Палкинский торфяник поздним вечером 10 июня.

Погибшим оказался 32-летний мастер Водоканала Артем Вагапов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили друзья и коллеги мужчины.

- Артема больше нет. Он был очень ярким, веселым парнем, всегда помогал в беде, - рассказал друг погибшего.

По словам коллег, мужчина был в разводе, детей у него не было.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Как сообщали ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга, мужчина не справился с управлением квадроцикла, когда поднимался в гору, и перевернулся.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, у Артема не было водительского удостоверения соответствующей категории, на момент аварии он был в мотошлеме. По факту ДТП проводится расследование.

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