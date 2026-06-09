После инцидента активист провел полтора месяца в больнице. Фото: скриншот видео

Появились новые подробности в деле активиста Ивана Крука, который был жестоко избит после конфликта с УК. Напомним, мужчина живет в новостройке в поселке Совхозный (относится к Ленинскому району Екатеринбурга). Летом 2025 года он инициировал собрание собственников, чтобы сменить управляющую компанию «Грин Сервис».

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В Екатеринбурге отморозки с монтировкой избили мужчину после конфликта с УК

За две недели до собрания на Ивана напали неизвестные. Мужчина работает в сфере грузоперевозок, а 31 июля ему поступил очередной заказ. Груз нужно было доставить в гаражи на Исторической. Оказалось, что это ловушка. В пункте назначения мужчины в балаклавах забрызгали Ивана из перцового баллончика, повалили на землю, избили при помощи монтировки. Активист месяц провел в больнице: у него диагностировали перелом носа, перелом костей челюсти, колотую рану бедра.

- Представители управляющей компании, опасаясь фактической утраты доходов от обслуживания указанного многоквартирного дома, решили совершить убийство инициативного гражданина, наняв для этого несколько лиц. В дальнейшем был разработан преступный план, - ранее сообщали в СУ СК по Свердловской области.

Иван Крук провел месяц в больнице. Фото: читатель "КП"

Первым был задержан 37-летний Андрей Талипов, который принимал участие в избиении. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство ( 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Затем силовики арестовали 29-летнего Рузибека Маматова. Мужчина работал охранником в доме, где проживал Иван. Активист предполагает, что сторож передавал данные о его местоположении. Маматову предъявили обвинение в пособничестве в покушении на убийство (ст. 30 ч.3, ст.33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.ж,з).

С августа 2025 года Талипов и Маматов находятся в СИЗО.

Рузибек Маматов работал охранником УК. Фото: читатель "КП"

ЧЕТЫРЕ ФИГУРАНТА СКРЫЛИСЬ ОТ СЛЕДСТВИЯ

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось обвинительное заключение в отношении мужчин. Судя по документу, помимо Маматова и Талипова, следователям удалось установить еще четверых фигурантов по фамилиям Убайтов, Хидоев, Зокиров и Исмоилов. Однако они сумели скрыться от следствия. По данным СК, сейчас они находятся в международном розыске.

- В период с 9 июня по 31 июля 2025 года неустановленные сотрудники УК «ГринСервис», а также фигуранты разработали план совершения убийства потерпевшего, - сказано в заключении. - Достигли договоренности о технической стороне совершения преступления, согласно которой убийство Крука должно быть совершено в безлюдном месте путем нанесения телесных повреждений.

4 фигуранта смогли скрыться от следствия. Фото: скриншот видео

По данным из документа, 30 июля Маматов через соцсети купил три сим-карты, которые были оформлены на умерших людей, а Исмоилов забрал их у продавца. С одного из этих номеров и позвонили Ивану Круку с предложением о «работе».

- 30 июля Убайтов, Зокиров, Хидоев прибыли в автомастерскую с просьбой предоставить во временное пользование выставленный на продажу автомобиль, мотивируя это желанием в последующем приобрести транспортное средство, - говорится в документах. - После чего фигуранты приняли в свое пользование транспортное средство для облегчения совершения преступления.

В этот же вечер подельники купили балаклавы, перчатки и металлический лом. А 31 июля заманили Ивана в гаражи на Исторической и жестоко избили.

Андрей Талипов дважды ударил ногой Ивана в голову. Фото: читатель "КП"

- Талипов нанес не менее 2 ударов ногой в область головы; Зокиров нанес не менее 13 ударов руками в область головы; Хидоев нанес не менее 1 удара рукой в область грудной клетки и не менее 16 ударов металлическим ломом по туловищу и нижним конечностям, а также не менее одного удара ногой в область грудной клетки потерпевшего, - сказано в документе.

Отметим, что в апреле 2026 года дело в отношении Талипова и Маматова поступило в Ленинский райсуд Екатеринбурга. Иван подал иск о компенсации морального вреда. С каждого подсудимого он требует по три миллиона. Следующее очередное судебное заседание состоится 11 июня.