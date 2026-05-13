Инцидент произошел в конце июля 2025 года.

В Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать дело отморозков, которые жестоко избили активиста. Инцидент произошел в поселке Совхозный. В конце июля Иван Крук захотел сменить управляющую компанию в своем доме. Он был инициатором собрания жильцов дома по адресу Мостовая, 47. Собственники долгое время были недовольны услугами, которые предоставляла УК «ГринСервис».

Однако за две недели до собрания мужчину жестоко избили три отморозка.

ОТМОРОЗКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

Напомним, что Иван работает в сфере грузоперевозок. 31 июля ему поступил заказ. Груз нужно было перевезти от рынка на Амундсена до гаражей на Исторической. Как только Иван доехал до места назначения и открыл дверь, ему в лицо брызнули из перцового баллончика и начали жестоко избивать: руками, ногами, монтировкой. Инцидент попал на запись видеорегистратора в машине пострадавшего.

- Представители управляющей компании, опасаясь фактической утраты доходов от обслуживания указанного многоквартирного дома, решили совершить убийство инициативного гражданина, наняв для этого несколько лиц, - ранее сообщали в СУ СК по Свердловской области.

Андрей Талипов был на видео в очках и кепке. Фото: предоставлено пострадавшим

Иван провел месяц в больнице. У мужчины диагностировали перелом носа, перелом костей челюсти, колотую рану бедра. До сих пор его беспокоят тошнота и головокружения.

ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИЮ В ТРИ МИЛЛИОНА

Первым был задержан 37-летний Андрей Талипов - один из отморозков. На записи видеорегистратора он в очках и в кепке. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное организованной группой, по найму (. 3 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Остальные нападавшие - двое мужчин в балаклавах, сейчас находятся в международном розыске. По данным следствия, после инцидента они сбежали за границу.

Мужчины в балаклавах находятся в розыске. Фото: предоставлено пострадавшим

Также был арестован 29-летний Рузибек Маматов. Мужчина работал охранником от управляющей компании. Иван Крук считает, что сторож следил за ним по камерам, а затем передавал данные о его местоположении. Маматова обвинили в пособничестве в покушении на убийство (ст. 30 ч.3, ст.33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.ж,з).

Оба фигуранта находятся в СИЗО. Дело рассматривается в Ленинском райсуде Екатеринбурга. 13 мая прошло первое заседание по существу. На нем присутствовал и Иван Крук.

Иван Крук считает, что охранник следил за ним по камерам. Фото: предоставлено пострадавшим

- Сегодня я подал иск о компенсации морального и материального вреда. К каждому подсудимого - по три миллиона. Они даже не извинились передо мной. Во время судебного заседания Талипов прятал свое лицо, сидел в капюшоне. А Маматов держал в руках какую-то бумагу и смотрел в нее, - рассказал «КП-Екатеринбург» потерпевший. - Маматов утверждает, что не понимает, за что его держат в СИЗО. Никто свою вину так и не признал.

По словам Ивана, во время процесса сторона защиты попросила, чтобы дело вернули на этап следствия. Однако судья отклонил ходатайство.

Следующее заседание назначено на 28 мая.