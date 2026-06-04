Бальный танцор получил мягкий приговор за педофилию: его жертвой стала 10-летняя девочка

Следствие пришло к выводу, что мужчина заставил ребенка прислать ему интимное видео Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 26-летнего бального танцора Артема Р. признали виновным в растлении девочки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в августе 2024 года мужчина познакомился во «ВКонтакте» с 10-летней школьницей и стал отправлять ей развратные сообщения.

Переписка длилась два дня, мужчина сумел убедить ребенка прислать видео. По версии следствия, малолетняя подверглась «психологическому воздействию» и сняла на телефон половые органы. Практически сразу же о случившемся узнали родители девочки, семья обратилась в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Однако Артема задержали и арестовали лишь в феврале 2025 года.

– Изначально он полностью признавал вину. Но после консультаций с адвокатом признал вину частично, – отметил источник «КП-Екатеринбург».

Рассмотрение уголовного дела по существу длилось семь месяцев. Чкаловский районный суд приговорил Артема к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом санкции статьи предусматривают от 12 до 20 лет заключения.

Несмотря на это адвокат осужденного Сергей Шамсутдинов подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрят в конце июня. Защитник воздержался от комментариев до вступления приговора в законную силу. В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области отказались комментировать итоги расследования.

Напомним, что бывшего концертмейстера екатеринбургской хоровой школы Данилу Кириллова приговорили к 10 годам заключения. Как оказалось, педагог приставал к малолетним ученицам. С одной из девочек он ездил в термальный комплекс и ходил в сауну.

Кроме этого в Свердловском областном суде рассматривается уголовное дело семьи бывшего полицейского-кинолога, которого вместе с женой обвиняют в изнасиловании дочерей.

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