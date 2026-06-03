«Что за жизнь у девочки, если она ходит с ножом?!»: адвокат – о том, почему никого не накажут за кровавую разборку школьниц

Сергей Колосовский считает, что наказывать после поножовщины в Полевском некого Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьница из Полевского – 13-летняя Марина (имена детей изменены – прим.ред) останется безнаказанной после нападения с ножом на 12-летнюю Свету. Девочки подрались 30 мая, когда встретились в компании общих подружек.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Марина решила подшутить над девочкой и вручила ей камень в обертке из-под конфеты. Не оценив такой розыгрыш Света толкнула обидчицу в спину. На что школьница ответила ударом перочинного ножа в спину. Удар оказался такой силы, что едва не пробил Свете легкое. По данным «КП-Екатеринбург», девочку прооперировали в местной больнице, ее жизни ничего не угрожает.

– В настоящее время девочка поставлен на профилактический учет в ПДН, – сообщили в местной полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Однако источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Марина останется безнаказанной.

– У нее безупречная характеристика. Живет с мамой, отец с ними не общается. Есть вероятность, что следователь внесет представление о направлении школьницы в специализированную школу закрытого типа на 30 суток. Но скорее всего, ей ничего не будет. Аналогичная ситуация была и с вандалами, которые прикурили от Вечного огня в апреле этого года, – отметил инсайдер в экстренных службах.

Нападавшую (справа) быстро вычислили по камерам видеонаблюдения. Фото: читатель «КП»

По словам известного адвоката Сергея Колосовского, в данной ситуации нет оснований для наказания родителей Марины. И это несмотря на то, что девочка купила нож на маркетплейсе «для самообороны».

– Дети всегда дрались, и будут драться. Это не повод криминализировать весь мир. На мой взгляд, история ограничится административным протоколом для родителей по 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Виновник случившегося очевиден, но он не субъект. А значит, и преступления нет. Нож это не средство самообороны, а лишь источник неприятностей. Универсальное – это газовый баллон. Но его ребенку дай – начнет в классе распылять. Скорее хочется спросить, что за жизнь такая у девочки, что она с ножом ходит? И если родители такое поддерживают, то к ним большие вопросы, – объяснил в беседе с «КП-Екатеринбург» Сергей Колосовский.

Нам удалось связаться с матерью Марины, но женщина отказалась комментировать случившееся, сославшись на «подписку о неразглашении».

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