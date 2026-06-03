Участники группы «Чайф» могут стать заслуженными артистами России

К награждению будут представлены действующие участники коллектива Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В гордуме 3 июня прошло заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Во время него депутаты предложили присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» участникам группы «Чайф».

- К награждению будут представлены действующие участники музыкальной группы: Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин, Валерий Северин, - уточнили в Екатеринбургской городской думе.

Депутаты посчитали такую инициативу символичной, ведь в этом году отмечается 40-летие со дня основания Свердловского рок-клуба. Данное предложение будет рассмотрено на очередном заседании Екатеринбургской городской Думы.

Стоит отметить, что почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается Указом президента страны. На него могут претендовать деятели культуры, внесшие неоценимый вклад в эту сферу.

Напомним, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин является почетным гражданином Екатеринбурга. Этого звания он удостоился в 2018 году.