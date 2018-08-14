Певец Шахрин, хоккеист Дацюк, пилот Скуратов: трех уральцев сделали почетными гражданами Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-14T10:06:08+03:00

Почетных граждан в Екатеринбурге выбирают каждый год накануне Дня города. Фото: Алексей Булатов и "Уральские авиалинии"

Впервые за пять лет ими стали сразу три человека, а не один

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В Екатеринбурге на три почетных гражданина стало больше. Список пополнился именами хоккеиста Павла Дацюка, музыканта Владимира Шахрина и глава авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

- По сложившейся традиции в канун Дня города специальная комиссия выбирает одного нового Почетного гражданина Екатеринбурга, а каждые 5 лет, в ознаменование круглой даты, трех человек, - сообщили в администрации Екатеринбурга.

ВЛАДИМИР ШАХРИН

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин родился в семье преподавателей в Свердловске. В 10-м классе он познакомился с Владимиром Бегуновым, с которым они в будущем и основали группу. После школы и Шахрин, и Бегунов служили в Пограничных войсках на Дальнем Востоке.

Затем Шахрин устроился монтажником в Свердловский домостроительный комбинат. В 1984 году вместе с Бегуновым, Вадимом Кукушкиным и Олегом Решетниковым он основал музыкальный коллектив при ДК Горького. Впоследствии группа стала называться "Чайф" - в честь напитка, кототорй они заваривали через казенную кофеварку. Первый концерт группа дала 29 сентября 1985 года.

Владимир Шахрин успел и на строительстве города поработать. Фото: из личного архива Владимира Шахрина

ПАВЕЛ ДАЦЮК

Знаменитый уральский хоккеист родился 20 июля 1978 года в Свердловске. С 8 лет он стоял на коньках и с клюшкой в руках. В 15 лет выступал в финале юниорского первенства на Чемпионате России. Благодаря первому тренеру Валерию Голоухову попал в екатеринбургский «Спартак». Затем играл за команды «Ак Барс», «Детройт Ред Уингз» (НХЛ), «Динамо» (Москва), ЦСКА. В копилке у Павла Дацюка бронзовая медаль Олимпийских игр 2002 года и титулы: чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов. В январе 2017 Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Павел Дацюк - хоккеист, известный на весь мир.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ

Сергей Николаевич родился в Свердловске в 1950 году в семье авиаработников. Свою карьеру он начал с должности второго пилота на самолете АН-2. Впоследствии работал в Свердловском авиаотряде на АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154 и ИЛ-86.

С 1987 года — командир Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 году он возглавил авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая появилась после разделения Свердловского авиапредприятия на аэропорот «Кольцово» и на саму авиакомпанию. Заслуженный пилот РФ, заслуженный работник транспорта РФ, награжден знаком «Отличник воздушного транспорта», орденом Почета и орденом Дружбы.

Сергей Скуратов сейчас возглавляет "Уральские авиалинии". Фото: uralairlines.ru

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