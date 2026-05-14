Степан Маслов создал мотоцикл, способный ездить по воде

- Экстрим всегда был у меня в крови, - делится создатель кроссового мотоцикла, способного ездить по воде.

Мотоспортсмен из Санкт-Петербурга Степан Маслов прилетел в уральскую столицу и в преддверии масштабного фестиваля «Движение» устроил настоящее шоу на акватории Городского пруда. Утром 14 мая жители Екатеринбурга увидели, как спортсмен рассекает по Исети на мотоцикле, именуемом Гидрокава.

«НА СОЗДАНИЕ УШЛО ПОЛТОРА ГОДА»

- По образованию я – инженер-технолог, но спортом начал заниматься с детства, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Степан Маслов. - Являюсь КМС по баскетболу, при этом всегда параллельно увлекался мотоциклами. В дальнейшем так и сложилось, что удалось совместить спортивный образ жизни с мотоспортом. Экстрим – уже состояние жизни.

31 августа спортсмен совершил первый в России заезд по Финскому заливу и представил свое изобретение – мотоцикл Гидрокава, способный ездить по воде.

- Проектирование, разработка и последующая постройка начались в холодном феврале 2017 года, и уже 31 августа 2018 года мне вместе с командой удалось совершить первый заезд на Гидрокаве по акватории Финского залива. С названием все предельно просто: «Гидро» – это водная среда, а «Кава» – сокращение от Kawasaki, марки мотоцикла, взятого за основу проекта, - объясняет мотогонщик.

Гидрокава – гибрид классического кроссового мотоцикла и гидроцикла.

- Основной принцип – возможность передвигаться одновременно и по суше, и по воде. Конструкция включает в себя форсированный кроссовый мотоцикл, специальную систему скольжения по воде, отдельную систему спасения при нештатных ситуациях, а также систему защиты окружающей среды.

«РАЗГОНЯЕТСЯ ДО 87 КМ В ЧАС»

С 2018 года Степан Маслов вместе с командой постоянно модернизировал модель мотоцикла.

- Сейчас мы достигли минимального веса Гидрокавы при максимальной мощности. Максимальная скорость, которую удалось развить на тестах – 87 километров в час, - гордится спортсмен.

14 мая Степан Маслов презентовал обновленную модель, устроив зрелищный заезд по Городскому пруду в Екатеринбурге. Спортсмен сделал небольших круга, проехавшись от Макаровкосго моста до пристани у ККТ «Космос».

Отметим, что увидеть спортсмена в Екатеринбурге также можно будет 6 июня на фестивале мото-культуры «Движение». Степан Маслов на своем мотоцикле выступит в программе, посвященной водно-моторным видам спорта.