Сергея Шамрина запихнули в машину вниз головой. Фото: предоставила Юлия Шамрина

Вдова уральца, умершего в полицейской машине, отсудила у МВД миллион рублей. Трагедия произошла еще в январе 2023 года. Тогда лейтенант Максим Онучин и сержант Павел Горшков задержали 44-летнего жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина. Мужчину погрузили в служебный УАЗ вниз головой, а когда приехали к участку, он был без сознания. Реанимировать его не удалось – Сергей Шамрин умер от перелома позвоночника.

«БЫЛ ВЕСЬ СИНИЙ»

29 января 2023 года Сергей Шамрин попытался попасть в психиатрическую клинику Нижнего Тагила, чтобы его осмотрели для поездки в Донбасс. При этом мужчина находился в нетрезвом виде. Охранник вызвал сотрудников полиции. Из его показаний следует, что Сергей оказывал сопротивление силовикам и не мог самостоятельно сесть в отсек для задержанных.

Сергей хотел отправиться на Донбасс. Фото предоставила Юлия Шамрина

В момент задержания вместе с Сергеем находилась его супруга Юлия Шамрина. По ее словам, 27-летний лейтенант Максим Онучин и 22-летний сержант Павел Горшков запихнули ее мужа в машину вниз головой.

- Онучин был водителем машины. Говорил, что хочет проучить Сережу. Он заталкивал его в машину, а Горшков хватал за ноги. Муж не мог пошевелиться, просил о помощи, просил перевернуть его, но им было все равно. Когда мужа повезли в участок, я поехала за ним на своей машине. Когда его доставили и вытащили из машины, он был весь синий и без сознания, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Юлия Шамрина.

Максим Онучин (слева) и Павел Горшков не признали вину. Фото: соцсети

Реанимировать Сергея не удалось. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи констатировали факт смерти, а экспертиза показала, что мужчина умер от перелома шейного позвонка.

ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ

Онучину и Горшкову предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), повлекшем смерть задержанного. В зале суда сержант Горшков отказался давать показания. В свою очередь Максим Онучин вину не признал.

- Мы не хотели никому вреда и тем более смерти, - сказал обвиняемый.

Мужчина умер после того, как его запихнули в машину вниз головой. Фото предоставила Юлия Шамрина

25 октября Дзержинский суд отправил обвиняемых под домашний арест. А 20 января 2025 года Тагилстроевский районный суд вынес полицейским приговор. Максима Онучина отправили в колонию общего режима на 4 года и 11 месяцев, Павла Горшкова отправили в колонию общего режима на 5 лет.

После этого Юлия Шамрина подала иск к МВД России о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. 19 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования.

- Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Шамриной Ю. М. компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, - говорится в решении суда.

Но, как оказалось, денег вдова так и не получила.

- Сторона ответчика подала апелляционную жалобу, но ее еще даже не рассматривали. У меня уже, если честно никаких сил этим заниматься нет. Я мужа потеряла, а сегодня (12 мая) моей дочери могло бы исполниться 21 год, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Юлия.

Юлия потеряла мужа, а спустя два года дочь. Фото: предоставила героиня публикации

Напомним, в ночь на 8 июля 20-летняя дочь Юлии и Сергея Шамриных Анастасия разбилась в страшной аварии на Lexus.

Уралец умер в полицейской машине

