Когда родные нашли тела стариков, Рудольф Габтрахманов покончил с собой

Участковый полиции Рудольф Габтрахманов из Екатеринбурга Рудольф Габтрахманов, убивший 85-летних Валентину и Петра Ильвуткиных, так и не сумел закрыть долги перед казино. Майор-лудоман надеялся вылезти сухим из воды, когда узнал о стариках с улицы Высоцкого, которые «боятся, что их деньги могут украсть».

Вероятно, оборотень в погонах надеялся найти миллионы в серванте или под матрасом, но просчитался. Рудольф Габтрахманов пришел к пенсионерам со своего участка 21 октября 2023 года. Дверь открыл Петр Ильвуткин – полицейский сразу же принялся бить его ножом.

Родные убитых пенсионеров – об участковом, который осматривал квартиру перед собственной смертью

– «В постановлении о прекращении уголовного дела установлено, что *** в период с 14 часов 21 минуты до 15:55 напал на находившегося в прихожей квартиры [Ильвуткина], повалил его спиной на пол, нанес не менее пяти ударов в область передней и переднебоковой поверхности шеи и одного удара в область передней поверхности груди. В результате причиненной резанной раны [Ильвуткин] скончался в течение нескольких минут на месте происшествия», – говорится в постановлении о прекращении уголовного дела.

После этого майор напал на Валентину Федоровну. Он положил женщину лицом вниз и стал пытать. Безумец восемь раз провел ножом по ее телу, требуя рассказать, где лежат деньги. Позже в квартире найдут следы от ботинок Рудольфа и следы крови, которую он пытался вытереть туалетной бумагой.

– «После этого нанес [Ильвуткиной] не менее одного удара в область задней поверхности груди сперва, двух ударов в область задней поверхности шеи и одного удара в область задней поверхности груди справа в области надплечья. В результате причиненной колото-резаной раны в течение нескольких минут [Ильвуткина] скончалась на месте происшествия», – установило следствие.

Найти заветные миллионы участковый так и не сумел. А родственники Валентины Федоровны обнаружили тела лишь спустя неделю. Габтрахманов, как и полагалось по долгу службы, одним из первых приехал на место преступления. Когда к квартире прибыли криминалист СКР, майор поехал к своей семье. Тем же вечером его нашли мертвым в тамбуре многоэтажки в Базовом переулке. Понимая, что преступление вот-вот раскроют, убийца свел счеты с жизнью.

– Добраться до накоплений пенсионеров ему не удалось. Все средства находились на банковском счете Валентины Ильвуткиной, – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Ушаков, представлявший интересы родственников убитых пенсионеров.

Майор убил пенсионеров, надеясь украсть состояние и закрыть долги

Как оказалось, сбережения у четы и правда были. А именно – 7 315 600 рублей. Согласно решению суда, наследство разделили в равных долях между сестрой Валентины Ильвуткиной и двумя племянницами. Каждая получила по 2 438 533 рубля.

– Ему [Габтрахманову] сказали пройтись по квартире и составить протокол. Он зашел и сказал, что украли золото и 7 миллионов рублей. Я еще удивилась. Откуда ему знать, что пропали деньги?! – рассказывала «КП-Екатеринбург» сестра убитой Любовь Павлова. – В квартире не было следов разбоя. Все было прибрано, кровать заправлена. Валя и Петя лежали рядом на полу у входной двери. Может быть, их специально так положили? 10 января у них была бы золотая свадьба – 50 лет вместе.

Согласно картотеке Кировского районного суда, после смерти Рудольфа Габтрахманова коллекторское агентство пыталось взыскать долги за счет наследства, доставшегося родным полицейского. Однако истцу было отказано.

