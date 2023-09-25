Елена упала на рельсы утром 18 сентября Фото: читатель «КП»

Состояние 39-летней женщины, упавшей на пути в екатеринбургском метро, остается тяжелым. Спустя неделю Елена пришла в сознание. Она по-прежнему находится в реанимации.

- Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании, - сообщили в Минздраве Свердловской области.

Напомним, что утром 18 сентября Елена упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов». По словам директора метрополитена, избежать наезда на женщину не удалось.

- Посмотрели записи с камер – женщина упала сама, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Андрей Панаиотиди. – Сотрудники отдела полиции на метрополитене опросили очевидцев. Они также сообщили, что пострадавшая упала на рельсы без посторонней помощи. Потеряла сознание или плохо стало… Я не знаю. Поезд заезжал на посадку пассажиров с путей оборота. Она прямо перед первым вагоном упала. Машинист применил экстренное торможение. Но не успел остановить состав.

Известно, что Елену дважды оперировали.

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