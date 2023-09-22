«Страдает 700 семей!»: родители детей-инвалидов устроили бунт после сокращения часов помощи от Минсоцполитики

Дети Татьяны Сергеевой хорошо развиты и ходят в обычную школу благодаря постоянным занятиям со специалистами Фото: Галина Соловьева

«Ваша дочь необучаемая! Вы вряд ли ее вылечите», - еще три года назад эти слова мама восьмилетней Ульяны постоянно слышала от разных специалистов. У ее дочки умеренная умственная отсталость.

- Мне говорили, что она никогда не будет нормальным ребенком, - рассказывает Татьяна Сергеева. - Сейчас Ульяна умеет читать, писать и считать. Она пошла в первый класс в обычную школу. И это не чудо. Все благодаря регулярным занятиям с коррекционным педагогом, психологом, нейропсихологом, логопедом-дифектологом, поведенческим аналитиком, а также курсу адаптивной физической культуры.

На все эти занятия у семьи попросту бы не хватило денег. За помощью Татьяна обращалась в разные фонды. Однако после приказа о сокращении часов социальной помощи здоровье Ульяны, как и сотен других детей, вновь оказалось под угрозой.

«ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»

Мировые исследования показывают: чтобы у детей с ментальными особенностями была положительная динамика развития, им нужно до 40 часов занятий со специалистами в неделю.

Дети-инвалиды могут получать постоянную бесплатную поддержку в госцентрах или у независимых поставщиков социальных услуг Фото: Галина Соловьева

- В России, согласно ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан РФ», дети-инвалиды могут получать постоянную бесплатную поддержку в госцентрах или у независимых поставщиков социальных услуг, как, например, наш фонд, - объясняют сотрудники фонда «Я особенный». – Мы оказываем помощь на свои средства, затем сдаем отчет о проделанной работе в Министерство соцполитики и получаем компенсации.

Компенсации рассчитываются по постановлению Региональной энергетической комиссии (РЭК) от 18 ноября 2015 года, в котором указана стоимость для каждой соцуслуги.

«НА ПОПЕЧЕНИИ 700 СЕМЕЙ»

Сейчас на попечении фонда «Я особенный» находится 700 семей. Чтобы обратиться за помощью к независимому поставщику соцуслуг или государственный центр, родителям особенных детей необходимо оформить ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг).

Чтобы у детей с ментальными особенностями была положительная динамика развития, им нужно до 40 часов занятий со специалистами в неделю Фото: Галина Соловьева

- ИППСУ можно получить в МФЦ или отделении соцполитики по месту жительства, предоставив справку об инвалидности, документ от Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии или справку №1909 от участкового или невропатолога, - объясняет мама особенной девочки Татьяна Сергеева.

В этом документе не написано: «ребенку положено три часа логопеда, пять часов психолога и два часа занятий лечебной физкультуры».

- Там есть сотни размытых формулировок, таких как «индивидуальное социально-психологическое консультирование», «социально-психологический патронаж» и т.д. В постановлении РЭК цены на одну такую услугу просто смешные. Например, индивидуальное социально-психологическое консультирование стоит 116 рублей 45 копеек. Есть услуги по 8 рублей. Если посмотрите, какие цены на рынке услуг, поймете, что одно занятие у психолога или логопеда стоит минимум от 1500 рублей, - рассказывают в фонде.

Родители замечают положительную динамику в развитии детей уже спустя три месяца регулярных занятий со специалистами Фото: Галина Соловьева

Только благодаря тому, что в ИППСУ было указано, что каждая услуга может быть предоставлена «по мере необходимости», фонды могут позволить себе оказывать большой объем помощи.

- Одно занятие со специалистом включает в себя сразу несколько видов услуг. В отчетах поставщики указывают их полный список, поэтому компенсация соответствовала реальной стоимости занятия, - объясняют сотрудники фонда «Я особенный».

«ЛИШИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГАТЬ»

- Много лет наши отчеты о работе, как и отчеты других поставщиков, принимались Министерством, пока 23 января в Свердловской области не вступил в силу Приказ №5, который в семь раз урезал объем помощи в документах ИППСУ, - продолжает представительница фонда «Я особенный». - Вместо формулировок «по мере необходимости» в новые ИППСУ вписали периодичность услуг - «два раза в год», «три раза в неделю», «четыре раза в месяц». А тарифы при этом остались прежними. Теперь поставщики не могут оплачивать реально необходимое для детей количество занятий. Так как услуга, например, вписана 4 раза в месяц, а тариф на нее 38 рублей. Понятно, что на такую сумму ни один педагог не сможет провести полноценное индивидуальное занятие. Поставщиков лишили возможности помогать детям нормально развиваться.

Одно занятие со специалистом включает сразу несколько социальных услуг Фото: Галина Соловьева

Родители детей-инвалидов обеспокоены и напуганы сложившейся ситуацией.

Анна Дулова – мама мальчиков-близнецов с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра). Сейчас ее сыновьям пять лет. В три года их развитие было на уровне полуторагодовалого ребенка.

- За 2,5 года занятий, которые нам предоставлял фонд, мои сыновья научились говорить, читать, рисовать, выстраивать с другими детьми коммуникацию. Раньше на каждого ребенка нам было положено по 35 часов помощи, теперь всего по четыре. Мы оставили от фонда занятия только с поведенческим аналитиком. На все остальное тратим 111 тысяч в месяц, чтобы не было отката в развитии. Пришлось урезать бюджет семьи в пользу здоровья детей, - объясняет Анна.

«ПИСАЛИ ПРЕЗИТЕНДУ»

У большинства родителей нет возможности оплачивать занятия со специалистами самостоятельно. Анжелика Зейдуллаева воспитывает двоих сыновей. У старшего Амира аутизм и задержка в развитии. Женщина не работает, так как все время посвящает детям, а зарплаты мужа не хватает, чтобы обеспечивать семью и оплатить всех необходимых специалистов.

Многие родители обращаются в различные ведомства, чтобы спасти детей. Фото: из архива семьи

- Амир ходит в обычную школу, отлично ладит с другими детьми. Но я боюсь, что без постоянных занятий ему станет намного хуже. Идти в государственные центры за помощью нет смысла. Когда я пыталась сделать это, мне сказали, что сначала нужно встать в очередь и ждать около трех месяцев, а на саму реабилитацию можно будет ходить по одной неделе раз в год. Ну, это же не помощь, - считает Анжелика.

Представители фонда и сами родители неоднократно обращались в Минсоцсполитики, писали письма губернатору и президенту.

В Министерстве социальной политики Свердловской области по поводу влечения изменений родителям отвечают следующим образом: «Изменения внесены с целью установления единого подхода при составлении и реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг гражданам. Приказом №5 определена минимальная и максимальная длительность социальной услуги, например, одно занятие с ребенком (получателем социальных услуг) продолжительностью 40 минут – это одна социальная услуга. В связи с вышеизложенным у поставщиков социальных услуг исключается возможность необоснованного завышения или занижения объемов предоставления социальных услуг».

В ответах Министерства соцполитики родители не находят утешения Фото: Галина Соловьева

«ТАРИФЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАНЫ»

Однако родители все же не понимают, о каких стандартах может идти речь, если указанных часов недостаточно, чтобы поддерживать здоровье и развитие ребенка. Фонды в свою очередь пытаются хоть как-то изменить ситуацию.

- Сейчас мы настаиваем на изменении в тарифах на услуги, которые указаны в документе РЭК, чтобы занятия с психологами, логопедами другими специалистами хотя бы оценивались так, как они стоят на самом деле, - говорят сотрудники благотворительных организаций.

30 августа некоммерческая организация «СПЕКТРУМ-М» выиграла суд по пересмотру тарифов. Свердловский областной суд постановил признать 150 тарифов из постановления от 18 ноября 2015 года недействительными.

«Утвержденные тарифы возмещения затрат за оказанные административным истцом социальные услуги населению в полном объеме не обеспечивают, экономически не обоснованы», - говорится в тексте постановления (имеется в распоряжении редакции, - Прим. ред.)

Родители и представители фондов верят, что смогут изменить систему предоставления социальной помощи Фото: Галина Соловьева

- Это означает, что теперь РЭК обязана будет утвердить тарифы правильно, с учетом ранее проигнорированных требований. Решение суда должно вступить в законную силу 14 октября. То до этого оно может быть обжаловано. Но мы будем бороться до конца, - поясняет юрист, представляющий интересы поставщиков Павел Акулов.

За разъяснением ситуации «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Министерство социальной политики Свердловской области. На момент публикации получить ответ не удалось.

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