От «Ласточки» до «Малахита»: как на Урале строят легендарные электровозы и поезда

Новая модификация «Ласточки» выйдет на маршруты до конца этого года. Фото: Пресс-служба Группы Синара

В Группе Синара сформирован один из крупнейших машиностроительных холдингов страны – «Синара – Транспортные Машины».

Он располагает высокотехнологичными предприятиями, которые выпускают грузовые электровозы, скоростные поезда, тепловозы, современное железнодорожное оборудование и другую продукцию.

Фото: Пресс-служба Группы Синара

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Одним из ведущих предприятий холдинга является завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в Свердловской области (входит в холдинг СТМ). Мощный производственнотехнический потенциал позволяет предприятию разрабатывать и производить высокотехнологичные подвижные составы,

Самым популярным продуктом «Уральских локомотивов» является грузовой электровоз 2ЭС6 «Синара», работающий на постоянном токе. С момента запуска серии было выпущено более 1 300 таких электровозов. Их суммарный пробег превысил миллиард километров.

С 2014 года завод выпускает скоростной электропоезд «Ласточка», который стал одним из самых востребованных видов поездов у пассажиров в Москве, Московской и Свердловской областях и других регионах страны.

ПЕРЕДОВОЙ «МАЛАХИТ»

В 2023 году завод «Уральские локомотивы» получил сертификат на полностью отечественный магистральный электровоз 3ЭС8 «Малахит». Сертификат подтвердил соответствие электровоза с асинхронным тяговым приводом требованиям норм Технического регламента Таможенного Союза. Это дает возможность приступить к серийному производству новых электровозов.

"Малахит". Фото: Пресс-служба Группы Синара

Грузовой «Малахит» 3ЭС8 является фирменной разработкой «Уральских локомотивов»: использование современных конструкторских решений, материалов и технологий позволило инженерам добиться более высокой эффективности, экономичности и надежности новой машины «Малахит», созданной с применением «умных» технологий. В ней предусмотрена функция вождения соединенных поездов с одного поста. Кабина и пульт управления адаптированы для вождения поездов одним машинистом.

Новый электровоз способен перевозить 9 тысяч тонн грузов в труднопроходимых горных районах Транссибирской магистрали и в Европейской части России. Заложенные в локомотив технические решения будут актуальны на протяжении ближайших 15 20 лет и станут платформой для создания других модификаций, в том числе электровоза с возможностью автономного хода.

Серийный выход электровоза «Малахит» имеет огромное значение для российского железнодорожного машиностроения. Переход на новую платформу откроет новый этап развития грузового движения в России, отметил генеральный директор предприятия «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

«ЛАСТОЧКА»

Завод «Уральские локомотивы» также производит электропоезда. С 2014 года здесь выпустили около 260 составов «Ласточка». Большинство из них используется в пассажироперевозках как межрегиональные, пригородные экспрессы или городские поезда.

В 2023 году Группа Синара представила новую «Ласточку» ЭС104 электропоезд нового поколения, который станет базовой платформой для линейки перспективных российских поездов, предназначенных как для мегаполисов, так и для регионов с небольшим пассажиропотоком.

Сегодня новая «Ласточка» находится на испытаниях, которые по плану завершатся в ноябре. Предполагается, что первые поезда выйдут на маршруты в Свердловской области.

Снегоуборочный поезд. Фото: Пресс-служба Группы Синара

ИННОВАЦИИ ПРОТИВ ПОЖАРОВ

В числе новых проектов холдинг СТМ презентовал в этом году инновационную железнодорожную технику, а также интеллектуальные системы мониторинга. Новую путевую технику создают предприятия входящей в холдинг Группы «Ремпутьмаш».

Так, Калужский завод «Ремпутьмаш» создал отечественный железнодорожный модуль пожаротушения. Такие модули уже поступают на службу в российские регионы. Конструкция предусматривает помещения для поста газодымозащитной службы, караула, машинного отделения, для отдыха работников, котельной, приема пищи, а также душевую и биотуалет.

Модуль может применяться в составе пожарных поездов с цистернамиводохранилищами. А еще для проведения аварийноспасательных работ и ликвидации последствий аварий в зонах чрезвычайных ситуаций.

ПО РЕЛЬСАМ

Для обеспечения высокой проходимости поездов в любых климатических условиях создаются особые машины и оборудование. Так, снегоуборочный самоходный поезд ПСС2П, который собирает Верещагинский завод в Пермском крае, способен работать при температуре до 45 градусов и высокой влажности воздуха.

Одна из актуальных разработок Группы Синара новый ресльсошлифовальный поезд РШП 2.0. Скорость обработки рельсового полотна перспективной машиной будет достигать 16 км/ч, что в три раза быстрее существующих моделей.

МОНИТОРИНГ

«Умные» цифровые технологии интегрированы во все процессы и разработки холдинг СТМ. Так, инженеры и ITспециалисты разработали контрольноизмерительную систему DT Grinding, которая измеряет профили рельсов и передает данные рельсошлифовальной технике, а также визуализирует результаты измерений на мониторе оператора.

Для мониторинга технического состояния подвижного состава и верхнего строения пути разработан программноаппаратный комплекс DTscan. Его система удаленно обрабатывает и анализирует показания датчиков на подвижном составе и создает виртуальную карту пути, учитывая искривления, проседания и другие нюансы, которые влияют на комфорт пассажиров, расход топлива и другие аспекты подвижного состава.