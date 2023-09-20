Николай Ражев считает, что девочка намеренно оговорила его
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Чкаловском суде Екатеринбурга начались прения по уголовному делу в отношении 85-летнего тренера Николая Ражева. Два года с половиной года назад пенсионера обвинила в домогательствах ученица шестого класса. Девочка заявила, что Ражев трогал ее за грудь и ягодицы в своем кабинете.
Как рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Елена Афанасьева, государственный обвинитель запросил для Ражева наказание в виде 7 лет лишения свободы. После этого пенсионеру стало плохо и его госпитализировали.
- Прокурором полностью проигнорированы и иные доказательства невиновности, такие как экспертиза, установившая отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки, и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке, о том, что ничего подобного не было, - пояснила Елена Афанасьева.
Николая Ражева доставили в больницу из суда Фото: читатель «КП»
Николай Ражев полностью отрицает вину. Ранее он рассказывал, что девочка хвасталась своим доносом другим ученикам.
- Дети приходили и рассказывали, как пристыдили ее. А она им говорит: «Дураки вы, на этом же заработать можно!». Даже если это все закончится, тренировать я больше не буду. Мне нужно восстановиться. Очень тяжело психологически, - рассказывал пенсионер в начале 2022 года.
Ожидается, что судебные прения продолжатся 29 сентября. Дата приговора пока неизвестна.
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