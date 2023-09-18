Запасной борт доставит на Урал пассажиров экстренно севшего в Казахстане рейса

Внештатное приземление произошло из-за технической неполадки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажиров рейса WZ-3072, экстренно приземлившегося в аэропорту Казахстана, доставят в Екатеринбург на запасном борте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

- Резервный борт уже совершил посадку в Актобе, в ближайшее время будет объявлена посадка. Рейс запланирован к вылету в 7:50 (10:50 по московскому времени), - уточнили в Red Wings.

Напомним, самолет сообщением Анталья-Екатеринбург вылетел в Кольцово ночью. Однако во время перелета на борту возникли технические трудности, какие именно, в авиакомпании не уточнили. В итоге пилоты приняли решение лететь в аэропорт в городе Актобе.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», в районе Каспийского моря у воздушного судна вдруг отказал правый двигатель.

Напомним, 12 сентября рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в пшеничном поле. Такое решение пилоты приняли из-за технических неполадок.