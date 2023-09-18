У самолета, летевшего из Турции в Екатеринбург, отказал правый двигатель

Самолет летел из Антальи в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, у самолета, который минувшей ночью летел из турецкой Антальи в екатеринбургской аэропорт Кольцово, произошли технические неполадки. Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», в районе Каспийского моря у воздушного судна вдруг отказал правый двигатель.

- Пилоты доложили об отказе <…> и запросили снижение до 250-го эшелона (7600 метров), - сообщается в телеграм-канале. – Сигнал бедствия не объявлял.

Примерно через полтора часа после этого самолет приземлился в Актобе на запасном аэродроме в Казахстане. Информацию о случившемся подтвердили в авиакомпании.

- Пассажиров, совершившего посадку на запасном аэродроме рейса WZ-3072, доставят в Екатеринбург на запасном самолете, - прокомментировали в авиакомпании Red Wings. - Резервный борт уже совершил посадку в Актобе, в ближайшее время будет объявлена посадка. Рейс запланирован к вылету в 10.50 по московскому времени.

Добавим, что минувшим утром в аэропорту Кольцово массово задерживались рейсы. Судя по расписанию, некоторые самолеты должны были вылететь на пять часов позже назначенного времени.

- Из-за позднего прибытия воздушных судов в Кольцово задерживаются к вылету несколько рейсов, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Задерживались три рейса авиакомпании «Red Wings», которые направлялись в Анталью, Саратов и Астану.