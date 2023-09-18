Упала прямо перед вагоном: директор метро – об утреннем ЧП на Уралмаше

В тяжелом состоянии Елену доставили в больницу Фото: «Одноклассники»

Утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» на пути упала 39-летняя Елена. Известно, что женщине задело ногу и руку подвижным составом. В тяжелом состоянии екатеринбурженку доставили в травматологическую больницу № 36.

По словам главы метрополитена Андрея Панаиотиди, женщина стояла за ограничительной линией перед тем, как упасть на рельсы.

- Посмотрели записи с камер – женщина упала сама, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Панаиотиди. – Сотрудники отдела полиции на метрополитене опросили очевидцев. Они также сообщили, что пострадавшая упала на рельсы без посторонней помощи. Потеряла сознание или плохо стало… Я не знаю. Поезд заезжал на посадку пассажиров с путей оборота. Она прямо перед первым вагоном упала. Машинист применил экстренное торможение. Но не успел остановить состав.

Известно, что у Елены есть муж и 10-летний сын. На момент публикации связаться с родственниками пострадавшей не удалось.

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