«Работает пилотом»: соседи рассказали о мужчине, который взял в заложники девушку в Екатеринбурге

ЧП произошло в многоэтажке на Авиаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности истории, которая произошла на улице Авиаторов в Екатеринбурге. Напомним, сожитель не выпускал девушку из квартиры. Вызволять ее пришлось полицейским при силовой поддержке Росгвардии. Правда, до штурма не дошло. Когда силовики начали взламывать дверь, хозяин квартиры решил ее открыть.

Пока в случившемся разбираются полицейские, корреспондент «КП-Екатеринбург» пообщался с соседями мужчины.

- Он живет здесь недавно. Купил квартиру, делал в ней ремонт. Ни с кем не общается. Работает пилотом, наверное, поэтому так редко я его и видела, может быть, все время летает, - рассказала «КП» Ольга Владимировна.

Днем она слышала на лестничной клетке грохот, это силовики стучались в двери, чтобы освободить девушку.

Мужчина решил сам открыть дверь полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сообщение о возможном незаконном удерживании гражданки поступило в отдел полиции №6 около 11:30, - рассказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга - Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел потребовали у 30-летнего хозяина квартиры предоставить доступ в жилище для проверки поступившей информации.

Хозяин квартиры внял настойчивым требованиям полиции. В квартире силовики обнаружили 28-летнюю девушку. К удивлению полицейских, она сообщила, что не имеет претензий к мужчине, который удерживал ее в квартире, и отказалась писать заявление.