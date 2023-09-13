Мальчик нашел баллончик, когда гулял с друзьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Качканаре 16-летний мальчик погиб, надышавшись газом из баллончика. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, тело ученика 9 класса нашли за гаражами 10 микрорайоне. Уже известно, что подросток нашел баллончик, когда гулял с друзьями. Проводится проверка.

- Впоследствии ребенок потерял сознание. Прибывшие врачи бригады скорой медицинской помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка, - пояснили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мальчик на учете в органах системы профилактики не состоял. Напомним, что 1 сентября при схожих обстоятельствах скончался школьник.

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