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Общество11 сентября 2023 8:20

В Екатеринбурге стыдливые воры вернули украденную копию «Мона Лизы», увидев себя в новостях

В Екатеринбурге посетители бара украли копию картины «Мона Лиза»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Репродукцию картины украли 10 сентября. Фото читатель "КП"

Репродукцию картины украли 10 сентября. Фото читатель "КП"

В Екатеринбурге произошла необычная кража. Со стены в одном из баров в районе Южного автовокзала пропала «Мона Лиза». Репродукция одной из самых известных в мире картин Леонардо да Винчи была украдена днем 10 сентября.

«Кража века» попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как сначала в само заведение приходят двое мужчин в спортивных костюмах и две девушки в более элегантном виде. На обратном пути эта же компания все также невозмутимо выходит прочь, но в руках у одного из мужчин красуется «Мона Лиза».

Владелец бара оказался весьма расстроен, ведь даже репродукция легендарной «Джоконды» стоит 10 тысяч рублей. Он написал заявление в полицию в день пропажи.

- Это не коллекционная репродукция, а обыкновенная копия, но стоит немало. Я думаю, что со стены ее сняли одни из наших гостей. Может быть, увидели «Мона Лизу», и посчитали, что она неплохо будет выглядеть на стене у них дома, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец бара Кирилл.

Как только видео с любителями творчества итальянского гения разлетелось по Сети, им стало стыдно за свой поступок. Картина благополучно вернулась на свое место.

Копию картины уже вернули владельцам. Фото читатель "КП"

Копию картины уже вернули владельцам. Фото читатель "КП"

- Они привезли картину и принесли свои извинения после того¸ как увидели себя в постах разных пабликов 11 сентября, рассказал владелец бара.

До этого в Екатеринбурге была не менее необычная кража портрета. В середине июля житель Первоуральска решил сорвать протрет Владимира Путина в офисе местной управляющей компании. Патриот целенаправленно пришел в офис, огляделся по сторонам, убедившись, что его никто не видел, а затем быстро украл портрет и убежал.

В полиции города уточняли, что никаких заявлений от сотрудников УК не поступало, а в самой компании рассказывать об инциденте не захотели.

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