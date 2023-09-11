В Екатеринбурге стыдливые воры вернули украденную копию «Мона Лизы», увидев себя в новостях

Репродукцию картины украли 10 сентября. Фото читатель "КП"

В Екатеринбурге произошла необычная кража. Со стены в одном из баров в районе Южного автовокзала пропала «Мона Лиза». Репродукция одной из самых известных в мире картин Леонардо да Винчи была украдена днем 10 сентября.

«Кража века» попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как сначала в само заведение приходят двое мужчин в спортивных костюмах и две девушки в более элегантном виде. На обратном пути эта же компания все также невозмутимо выходит прочь, но в руках у одного из мужчин красуется «Мона Лиза».

Владелец бара оказался весьма расстроен, ведь даже репродукция легендарной «Джоконды» стоит 10 тысяч рублей. Он написал заявление в полицию в день пропажи.

- Это не коллекционная репродукция, а обыкновенная копия, но стоит немало. Я думаю, что со стены ее сняли одни из наших гостей. Может быть, увидели «Мона Лизу», и посчитали, что она неплохо будет выглядеть на стене у них дома, - рассказал «КП-Екатеринбург» владелец бара Кирилл.

Как только видео с любителями творчества итальянского гения разлетелось по Сети, им стало стыдно за свой поступок. Картина благополучно вернулась на свое место.

Копию картины уже вернули владельцам. Фото читатель "КП"

- Они привезли картину и принесли свои извинения после того¸ как увидели себя в постах разных пабликов 11 сентября, рассказал владелец бара.

До этого в Екатеринбурге была не менее необычная кража портрета. В середине июля житель Первоуральска решил сорвать протрет Владимира Путина в офисе местной управляющей компании. Патриот целенаправленно пришел в офис, огляделся по сторонам, убедившись, что его никто не видел, а затем быстро украл портрет и убежал.

В полиции города уточняли, что никаких заявлений от сотрудников УК не поступало, а в самой компании рассказывать об инциденте не захотели.

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