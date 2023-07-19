В Первоуральске мужчина своровал портрет Владимира Путина

Фото: скриншот видео Telegram-канала "Инцидент Первоуральск"

В Первоуральске произошла странная кража. В офисе одной из местных управляющих компаний мужчина похитил портрет Владимира Путина. Ограбление века попало на записи с камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

Грабитель спокойно зашел в офис компании, огляделся, убедившись, что рядом никого нет, и сразу же направился к портрету президента России. На записи видно, как посетитель управляющей компании с осторожностью тянется рукой к изображению, осматриваясь по сторонам. Снять изображение Владимира Путина в рамке получилось со второго раза.

Как только портрет оказался в руках, мужчина в желтой футболке сразу же поспешил покинуть офис. Примечательно, что кроме портрета его не заинтересовало больше ничего. Он настолько увлекся кражей, что даже не заметил камеру на стене, напротив него.

В самой управляющей компании в Первоуральске от комментариев «КП-Екатеринбург» отказались. В полиции города уточнили, что никаких заявлений от сотрудников УК не поступало.

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