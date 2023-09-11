В Екатеринбурге подростки обстреляли трамвай и избили водителя

Выстрелы по трамваю были 10 сентября. Фото: Читатель "КП"

В Екатеринбурге банда подростков обстреляла трамвай и избила его водителя. По словам очевидцев, все случилось в районе 17:30 10 сентября возле трамвайной остановки «Колмогорова».

- Я вдруг услышал выстрелы, а потом увидел, как водитель дрался с тремя мальчиками лет 12-13. Голова водителя была ранена и кровоточила, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец происшествия.

По его словам, в итоге мальчики убежали, но успели еще раз выстрелить в трамвай. Люди кричали, потому что не знали, что происходит. С его слов никто из пассажиров трамвая не пострадал.

В полиции подтвердили факт ЧП. Там сообщили, что несмотря на травмы у водителя, обращаться за помощью к полиции он не стал.

- Сообщение поступило в отдел полиции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. Однако, что именно за оружие было в руках у подростков, предстоит выяснить полиции.

Также происшествие прокомментировали в ЕМУП «Гортранс».

- Подростки действительно напали на водителя. «Гортранс» обратился в правоохранительные органы, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай стрельбы по трамваям в Екатеринбурге. В минувшем марте неизвестные точно также стреляли по окнам одного из вагона на перекрестке улиц Московская и Куйбышева.

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