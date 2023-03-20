О пострадавших пока неизвестно. Фото:telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге в центре города обстреляли трамвай. Инцидент произошел на перекрестке Куйбышева-Московская. Информация об этом появилась в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- На перекрестке Куйбышева/Московская обстреляли трамвай на остановке. Стреляли из автомобиля, который ехал по Московской, - сообщает очевидица происшествия.

В полиции устанавливают обстоятельства. Фото:telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В транспорте разбиты окна. Информации о пострадавших нет. «КП-Екатеринбург» обратилась в полицию за комментарием. Там информацию о применении оружия не подтвердили.

- Сообщение о повреждении стекол в трамвае поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции города.

В транспорте разбиты окна. Фото:telegram-канал «Злой Екатеринбург»

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