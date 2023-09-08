На Урале вынесли приговор мужчине, который поджег квартиру с женой и детьми

Пожар оперативно потушили жители дома и спасатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который поджег квартиру с женой и тремя детьми.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Днем 28 июля 2022 года он, приревновав бывшую жену, приехал в общежитие, где она жила с детьми 2, 5 и 7 лет, и облил их входную дверь на третьем этаже легковоспламеняющейся жидкостью. При этом мужчина знал, что они находятся дома. После этого он поджег дверь зажигалкой и, убедившись, что она загорелась, сбежал.

Жители дома заметили возгорание и вовремя потушили его вместе с прибывшими на место пожарными. Во время пожара, к счастью, никто не пострадал.

- Следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СК по Свердловской области. - В том числе, осуществлены допросы свидетелей, потерпевших и обвиняемого, осмотры места происшествия и предметов, проведен комплекс судебных экспертиз.

Качканарский городской суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 9 лет 15 дней, с ограничением свободы на срок 1 год.