Всероссийский фестиваль игры «Айда играть» впервые пройдет в Уфе

На фестивале производители, разработчики и изобретатели игр обменяются опытом Фото: Иван МАКЕЕВ

С 14 по 17 сентября 2023 года по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова впервые пройдет Всероссийский фестиваль игры «Айда играть». Организаторами мероприятия выступают: Правительство Республики Башкортостан, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства просвещения РФ, Российской академии образования.

Фестиваль станет уникальной площадкой для специалистов науки, промышленности, образования и родительского сообщества по вопросам развития игровой культуры, значения игр и игрушек в воспитании детей.

В рамках фестиваля «Айда играть» производители, разработчики и изобретатели игр и игрушек, товаров визуального анимационного контента для детей, а также дизайнеры и мастера-ремесленники со всей России обменяются опытом, обсудят новые возможности для развития отрасли детских товаров.

Ключевым событием деловой программы мероприятия станет пленарная сессия «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России», к участию в которой приглашены: Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, руководители профильных региональных органов власти, Минпромторга и Минпросвещения России, ведущие отечественные производители игр и игрушек.

В дискуссии также примут участие представители делегации Ирана во главе с руководителем отдела игрушек аппарата вице-президента Ирана по науке и технологиям Моххамадхоссейном Нахчи, которые представят свой уникальный опыт развития индустрии детских товаров.

Фестиваль пройдет с 14 по 17 сентября

В рамках деловой программы пройдет всероссийская научная конференция «Ребенок и игра в эпоху глобальных трансформаций» и ряд практических лекториев для бизнеса.

В течение четырех дней на Советской площади будет организована выставка игрушек российских производителей, демонстрация лучших игровых детских практик, тест-драйв игрушек. Гостей и участников фестиваля также ждет насыщенная программа: тематические конкурсы и мастер-классы, спортивные турниры, кинопробы, открытая детская телестудия, выступление популярных детских коллективов «Непоседы», «Домисолька», а также Вани Дмитриенко и Миланы Хаметовой, развлекательная программа «Спокойной ночи, малыши!» с любимыми ведущими Татьяной Веденеевой и Оксаной Федоровой, мультпарад и показы лучших детских спектаклей и анимационных проектов, праздничный флешмоб с участием героев «Союзмультфильма». В рамках мероприятия Национальный музей Башкортостана представит выставку редких игрушек. Кроме этого, будет работать территория для детей с ограниченными возможностями здоровья, где будут представлены тактильные игрушки, пройдут мастер-классы для родителей.

На фестивале «Айда играть» пройдет один из этапов всероссийского конкурса «Выбор детей». Производители российских игр и игрушек, лауреаты Национальной премии «Золотой медвежонок» представят на площадке свои новинки, которые протестируют дети. Маленькие эксперты оценят и проголосуют за наиболее понравившиеся им игрушки.

Гости и участники фестиваля также смогут принять участие в благотворительных акциях «Подари игрушку» (с последующей их передачей детским домам, больницам, уфимскому хоспису) и «Мастерская-госпиталь для игрушек», где каждый ребенок сможет «вылечить больную игрушку».