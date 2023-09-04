На Урале бабушку, столкнувшую правнука с балкона, отправили в психбольницу

Бабушка была пьяна, когда вытолкнула правнука с балкона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 71-летняя бабушке, которая в октябре прошлого года столкнула с балкона 3-летнего правнука, избежала колонии. Дело пенсионерки, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего, рассматривал Кушвинский городской суд.

Напомним, в момент инцидента бабушка была пьяна. Она посадила ребенка на подоконник окна квартиры, расположенной на втором этаже, а затем с силой толкнула малыша.

- Тревожное сообщение по данному факту поступило от соседки, которая услышала крики во дворе дома, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мальчик упал на землю с высоты 4,9 метров и ударился головой. С черепно-мозговой травмой, ушибами лица и груди его доставили в больницу. К счастью, ребенок восстановился от травм. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими, - рассказали в областной прокуратуре.

По уголовному делу следователем СК России проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы.

В итоге суд приговорил пенсионерку к принудительному лечению в больнице, оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных условиях.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда взрослые наносят вред своим маленьким родственникам. Пять лет назад уральцев шокировала история матери, которая на протяжении 10 лет травила крысиным ядом собственных малолетних детей. Двое из них погибли, а третьего удалось спасти. В декабре 2017 года горе-матери вынесли приговор.