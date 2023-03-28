В Кушве бабушка столкнула правнука с балкона

Эксперты признали пенсионерку невменяемой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кушве 70-летняя бабушка столкнула трехлетнего правнука с подоконника балкона, расположенного на втором этаже. Все произошло 15 октября 2022 года. Пенсионерка была пьяна.
- Тревожное сообщение по данному факту поступило от соседки, которая услышала крики во дворе дома, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Малыш упал на землю и получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные ссадины лица, носа, мягких тканей грудной клетки. Его доставили в больницу, где оказали ему медпомощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
- Женщина совершила общественно-опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратура направила уголовное дело в Кушвинский городской суд. Эксперты признали пенсионерку невменяемой.
- Женщина страдает психическим расстройством, в связи с чем она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, добавили в СК по Свердловской области.
В суде будет рассматриваться вопрос о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.
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