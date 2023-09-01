Весь тротуар в бензине: в центре Екатеринбурга пьяный мотоциклист устроил ДТП и скрылся

Мотоцикл мужчина так и оставил на тротуаре у здания Гимназии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разгар вечерних пробок 1 сентября в центре Екатеринбурга пьяный мотоциклист устроил ДТП и скрылся. Он протащил по асфальту водителя автомобиля, в бампер которого въехал несколько мгновений ранее.

Мужчина ехал по проспекту Ленина на мотоцикле и на перекрестке въехал в легковой автомобиль нашего читателя. Когда водитель авто вышел на улицу, для того чтобы сфотографировать ущерб, мотоциклист свернул на автобусную полосу и угнал от своих проблем.

Мужчина ехал по проспекту Ленина на мотоцикле и на перекрестке въехал в легковой автомобиль нашего читателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недолго думая, водитель авто решил устроить погоню и помчался за мотоциклом. Ведь, по словам читателя, виновник ДТП был пьян и представлял угрозу для окружающих. Мужчине удалось догнать его только у здания гимназии №9.

- Я бросил машину и кинулся догонять его на своих двоих. Мне пришлось зацепиться за его мотоцикл, чтобы хоть как-то остановить. Держусь я за мотоцикл, он не останавливается и тащит меня по тротуару, кричу прохожим, чтобы вызывали полицию, - рассказал пострадавший «КП-Екатеринбург».

Мужчина испугался криков, спрыгнул с транспорта и убежал. Мотоцикл он так и оставил на тротуаре у здания гимназии.

- Весь тротуар в бензине, это опасно - кто-нибудь кинет окурок и мотоцикл взорвется, а рядом люди, - негодует читатель.

Во время разговора с силовиками мотоциклист из своей засады так и не вышел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавший вызвал полицию, однако она смогла приехать только через час после вызова. Во время разговора с силовиками мотоциклист из своей засады так и не вышел.

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