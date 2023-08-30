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Общество30 августа 2023 10:27

«Школа в Мелитополе будет носить его имя»: военкор Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью»

Ростислав Журавлев удостоился ордена «За заслуги перед Запорожской областью»
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Орден "За заслуги перед Запорожской областью" стал третьей наградой Ростислава, полученной посмертно

Орден "За заслуги перед Запорожской областью" стал третьей наградой Ростислава, полученной посмертно

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев удостоился третьей награды посмертно. Журналист родом из Екатеринбурга трагически погиб 22 июля в Запорожской области, когда попал под обстрел ВСУ. Украинские военные обстреляли группу журналистов кассетными боеприпасами.

30 августа, на 40 день после его смерти, в Доме журналистов семье Ростислава передали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Прямо на входе небольшой мемориал: черно-белая фотография военкора, одна из самых известных, на маковом поле. Перед ней лежат красные розы и гвоздики.

В Доме журналистов появился памятный мемориал Ростиславу

В Доме журналистов появился памятный мемориал Ростиславу

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Еще раз почтить память Ростислава пришли не только родные и близкие, но и его коллеги. Награду матери журналиста передал заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

- Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках. Власти Запорожской области приняли решение, что одна из школ в Мелитополе будет носить его имя, у нас в агентстве установят мемориальную доску, мы объявили об учреждении стипендии для журналистов, носящее его имя, - произнес речь перед вручением ордена матери Ростислава Дмитрий Горностаев.

Людмила Журавлева не скрывает, что едва сдерживает слезы. Говорит, что держится, ведь сыну бы не понравилось, будь она в слезах. Орден женщина гордо держала перед собой, произнося теплые слова в память о единственном сыне.

- Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, он им стал еще до спецопреации. Когда она началась, мы почувствовали, что началось его время. Я чувствую поддержку со всех сторон. Мне приятно, что простые люди знают Ростислава. Я не ожидала, что он такой известный журналист, - с улыбкой и слезами на глазах говорила Людмила Журавлева.

Мать военкора Людмила Журавлева получила награду за своего сына

Мать военкора Людмила Журавлева получила награду за своего сына

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Она вспоминает, что в день смерти ее сына страшную новость она узнала одна из последних. На следующий день Людмиле пришлось взять себя в руки, ведь предстояло из Донецка, где она была по рабочим делам, ехать в Мелитополь и перевозить Ростислава в родной Екатеринбург.

Орден "За заслуги перед Запорожской областью" - редкая награда

Орден "За заслуги перед Запорожской областью" - редкая награда

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Ростислав посмертно награжден тремя наградами: орденом Мужества, медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Орден Мужества был вручен также матери Ростислава, но уже на церемонии прощания 28 июля в Доме офицеров Центрального военного округа. Этим же днем с военными почестями военный корреспондент был похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

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