«Школа в Мелитополе будет носить его имя»: военкор Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью»

Орден "За заслуги перед Запорожской областью" стал третьей наградой Ростислава, полученной посмертно Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев удостоился третьей награды посмертно. Журналист родом из Екатеринбурга трагически погиб 22 июля в Запорожской области, когда попал под обстрел ВСУ. Украинские военные обстреляли группу журналистов кассетными боеприпасами.

30 августа, на 40 день после его смерти, в Доме журналистов семье Ростислава передали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Прямо на входе небольшой мемориал: черно-белая фотография военкора, одна из самых известных, на маковом поле. Перед ней лежат красные розы и гвоздики.

В Доме журналистов появился памятный мемориал Ростиславу Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Еще раз почтить память Ростислава пришли не только родные и близкие, но и его коллеги. Награду матери журналиста передал заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

- Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках. Власти Запорожской области приняли решение, что одна из школ в Мелитополе будет носить его имя, у нас в агентстве установят мемориальную доску, мы объявили об учреждении стипендии для журналистов, носящее его имя, - произнес речь перед вручением ордена матери Ростислава Дмитрий Горностаев.

Людмила Журавлева не скрывает, что едва сдерживает слезы. Говорит, что держится, ведь сыну бы не понравилось, будь она в слезах. Орден женщина гордо держала перед собой, произнося теплые слова в память о единственном сыне.

- Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, он им стал еще до спецопреации. Когда она началась, мы почувствовали, что началось его время. Я чувствую поддержку со всех сторон. Мне приятно, что простые люди знают Ростислава. Я не ожидала, что он такой известный журналист, - с улыбкой и слезами на глазах говорила Людмила Журавлева.

Мать военкора Людмила Журавлева получила награду за своего сына Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Она вспоминает, что в день смерти ее сына страшную новость она узнала одна из последних. На следующий день Людмиле пришлось взять себя в руки, ведь предстояло из Донецка, где она была по рабочим делам, ехать в Мелитополь и перевозить Ростислава в родной Екатеринбург.

Орден "За заслуги перед Запорожской областью" - редкая награда Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Ростислав посмертно награжден тремя наградами: орденом Мужества, медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Орден Мужества был вручен также матери Ростислава, но уже на церемонии прощания 28 июля в Доме офицеров Центрального военного округа. Этим же днем с военными почестями военный корреспондент был похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

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