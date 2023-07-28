Шагнул в бессмертие с военными почестями: как простились с военкором Ростиславом Журавлевым, погибшим на СВО

Ростислава Журавлева похоронили с военными почестями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 28 июля в Екатеринбурге простились с Ростиславом Журавлевым, военным корреспондентом РИА Новости. Журналист трагически погиб 22 июля в Запорожской области, когда попал под обстрел ВСУ. Украинские военные обстреляли группу журналистов кассетными боеприпасами.

Ростиславу было 34 года. Свой день рождения он отпраздновал в семейном кругу, вместе с мамой Людмилой Журавлевой в Донецке, всего за несколько дней до трагедии. У журналиста остались не только родители, но и жена с двумя маленькими сыновьями. Накануне похорон стало известно, что Ростислава посмертно наградят Орденом Мужества.

«ЭТО НАДО НЕ МНЕ, А МОЕМУ НАРОДУ И СТРАНЕ»

О том, что Ростислава похоронят в родном Екатеринбурге, стало известно еще в день его трагической гибели. Так решила мама погибшего военкора. Первоначально церемонию прощания планировали провести в Доме журналистов. Однако позже было принято решение о ее переносе в более просторный Дом офицеров Центрального военного округа. Ведь проводить в последний путь погибшего военкора планировали не только его многочисленные коллеги, но и простые екатеринбуржцы.

Начало церемонии прощания было намечено на 11 утра. Однако еще за час до начала церемонии у Дома офицеров выстроился почетный караул, а также люди с траурными букетами алых роз и гвоздик. Через полчаса всех желающих проститься пригласили с Ростиславом, пригласили на второй этаж Дома офицеров.

Люли приходили за полчаса до прощания Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Задаешь вопрос, зачем тебе это надо? Он отвечает: это надо не мне, это надо моей стране, моему народу, - делится воспоминаниями друг погибшего.

Открытый гроб с телом Ростислава находится практически посередине зала. Ближе к 11 толпа становится больше – пришло уже не меньше 200 человек. Эхом раздаются чьи-то всхлипы, кто-то из последних сил сдерживает слезы.

Не дожидаясь официального начала церемонии, люди начали выстраиваться в очередь, чтобы лично попрощаться с Ростиславом. Они подходили к гробу и вполголоса говорили то, что не успели сказать Ростиславу Журавлеву при жизни.

За две минуты до официального начала церемонии в зал вошли полпред УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Их сопровождал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Владимир Якушев начал церемонию прощания со вступительной речи. В этот момент зале повисла полная тишина. Полпред подчеркнул, что окружающих подкупал не столько

На прощание приехали губернатор области, мэр Екатеринбурга и полпред УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

профессионализм Ростислава, сколько его искренняя любовь к людям.

ПРЕЗИДЕНТ УДОСТОИЛ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

Сразу после речи полпред передал в руки матери Ростислава Журавлева Орден Мужества. Погибший военкор удостоился воинской награды по распоряжению президента Владимира Путина.

Не менее эмоционально выступил и глава медиагруппы «Россия сегодня» (в нее входит и РИА Новости. – Прим.Ред.) Дмитрий Киселев:

- Потери несут не только военные, но и журналисты. Такой жертвой стал наш друг и коллега Ростислав Журавлев. И нужно с одной стороны оценивать это как потерю, а с другой стороны, если смотреть в большой исторической перспективе, это обретение Россией еще одного героя, потому что Ростислав пал смертью храбрых на поле боя. Он погиб как воин.

Дмитрий Киселев приехал на прощание и похороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

После минуты молчания к залу обратилась мать Ростислава, убитая горем. Женщина признала, что ее единственный сын погиб, но при этом он стал героем для своей страны.

- Я думала, чего бы я хотела больше: чтобы у меня был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя... Я не нашла ответ на этот вопрос. Каждая мать и каждый отец решают это для себя сами. Да и сыновья нас не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Очень горжусь сыном! Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый и единственный шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно, - заявила Людмила Журавлева.

ПОХОРОНИЛИ ПОД ВЫСТРЕЛЫ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

После церемонии прощания люди поспешили к выходу. Друзья и коллеги, разбрелись по площади в ожидании, когда гроб занесут в катафалк. Многие делились воспоминаниями о погибшем.

- Мы с ним познакомились в первые дни спецоперации. Ростислав в своей манере, с шутками и улыбкой, рассказывал мне, что нужно брать в командировку, к чему готовиться. Еще говорил «давай быстрее, а то все пропустишь!», - одновременно улыбаясь, и вытирая слезы, рассказывает одна из коллег Ростислава.

Екатерина Журавлева – жена погибшего военкора и мать его двух сыновей – старалась держаться поодаль от толпы людей.

Вскоре гроб под игру военного оркестра доставили к катафалку. А людей пригласили в автобусы, следующие до Широкореченского кладбища.

Вместе с гостями к месту захоронения прибыли офицеры, и военный оркестр. Отпевание решили провести прямо здесь, не доставляя тело в храм.

Похороны прошли с военными почестями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гроб опускали в землю под гимн Российской федерации. Салютная группа дала троекратный залп из табельного оружия. Наблюдая за тем, как тело Ростислава навсегда опускается под землю, вдова не смогла сдержать эмоций. Из глаз Екатерины хлынули слезы, одна рука еще сильнее сжала руку старшего сына, а другая стискивала огромный букет роз.

Отпевание началось у места захоронения Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции собравшиеся кинули по три горсти земли. Та красочная фотография в маковом поле, которую Ростислав незадолго до гибели выложил к себе на страницу во «Вконтакте», теперь черно-белая. И стоит у деревянного креста.

Первой на могилу возложила цветы мать Ростислава – 34 гвоздики. Затем его вдвова вместе с мальчиками, которые, несмотря на обстановку, держались стойко. Старший сын погибшего журналиста отметил: папа учил его быть смелым.

Первой цветы возложила мать Ростислава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже - немного отойдя от горечи утраты - Екатерина вспомнит, как она узнала о трагедии. 22 июля она по работе находилась во Владивостоке.

- Было награждение, праздничное событие. У меня в рюкзаке был купальник. Вроде бы много поводов порадоваться, - вспоминает Екатерина. – Но вечером товарищ подошел и сказал: «Не хочу тебя расстраивать, почитай новости». Я подумала, что не может быть такого. Ростислав всегда говорил, что у него девять жизней, думала, парочка-то точно осталась…Но потом я подошла к телефону и все увидела. Позвонила маме. До сих пор, если честно, нет полного понимания случившегося.

Вдова Ростислава поделилась воспоминаниями о погибшем муже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать Ростислава вместе с отцом рассказали, что их сын был решительным, целеустремленным и талантливым. Хотя и рвение сына очутиться в горячих точках родители не поддерживали, все равно Ростиславом они страшно гордятся.

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