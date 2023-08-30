В Москве на Красной Площади задержали отца трехлетнего Миши Бахтина

Мужчину отвели в отделение полиции. Фото: предоставила Юлия Липинская

В Москве 30 августа Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет. Мужчина стоял на Красной Площади с плакатом «Помогите спасти сына». Рядом в коляске сидел его сын – Миша Бахтин. Трехлетний мальчик страдает от спинально-мышечной атрофии. Вместе с сыном Дмитрий поехал на плановое обследование. Инофрмацию о задержании «КП-Екатеринбург» подтвердила юрист семьи Юлия Липинская.

- Простояли буквально минут 10. Затем к нам подошли полицейские. Увезли в отдел и составили административный протокол. Затем дали подписать документ, что протокола не будет из-за отсутствия состава преступления. Сказали, что сами все понимают, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Бахтин.

Однако, протокол об административном нарушении Бахтиным отменили. Фото: предоставила Юлия Липинская

Дмитрию предъявляли обвинения по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Однако, как объяснил отец мальчика, это не последний его выход на Красную Площадь. Он планирует добиться от медиков введения его трехлетнему сыну прерпарата «Спинраза» либо «Рисдиплам», чтобы поддержать состояние.

- Для нас главное – добиться лечения. Врачи федерального центра абсолютно не против, чтоб Миша принимал терапию. У него хороший реабилитационный потенциал. Он уверенно держит голову, есть опора на ноги. На мой взгляд, все упирается в финансы, которые государство не готово платить за препараты, - уверяет Дмитрий Бахтин.

Свердловские врачи пока ограничивают введение препарата Мише. По их мнению, это небезопасно. Ранее, глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов объяснял, что России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после препарата «Золгенсма».

В областном Минздраве после пикета семьи Бахтиных было собрано совещание. По мнению специалистов, введение других препаратов после «Золгенсма» небезопасно.

- Мы объясняли это родителям Миши, которые требовали выдать им лекарство «Спинраза». Обращались к коллегам, так как не нашли положительных результатов применения «Спинразы» после «Золгенсма». Позднее родители снова обратились в Минздрав, запросив для ребенка обеспечение препаратом «Рисдиплам». Также выяснилось, что ребенок уже на протяжении нескольких месяцев принимает «Рисдиплам», - рассказала заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Как уверяют в региональном Минздраве, в августе состоялся трехсторонний консилиум. Однако его результатов пока нет.

- Если по результатам консилиума выяснится, что противопоказаний нет, мы обеспечим Мишу необходимым лечением. У нас есть препарат. Но Мы генетическая терапия – новая в мировой практике. Применяя такой серьезный препарат, мы должны понимать, как он повлияет на органы ребенка, - добавляет Елена Чадова.

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