Специалисты «Россети Урал» за лето организовали около 1200 уроков по электробезопасности для детей и подростков

Фото: Россети Урал

За летние каникулы специалисты компании «Россети Урал» провели около 1200 уроков по электробезопасности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, образовательных учреждениях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Также специалисты компании организовывали познавательные экскурсии на энергообъекты, где знакомили ребят с работой энергетиков. Для усиления просветительской работы по профилактике электробезопасного поведения детей дома и на улице педагоги и представители родительских комитетов получили тематические информационные материалы, в родительские чаты были направлены ссылки на сайт компании «Россети Урал», где размещены вспомогательные материалы для изучения правил безопасности при нахождении рядом с энергообъектами.

Активное участие в этой работе принимал Музей энергетики Урала. За три месяца площадку Музея посетили больше 1500 детей.

Фото: Россети Урал

Отметим, что для организации уроков по электробезопасности в образовательном учреждении нужно подать заявку на сайте «Россети Урал». Каждое занятие специалисты проводят в интерактивном формате, обсуждают с детьми конкретные ситуации, разбирают правила, учат ходить «гусиным» шагом, чтобы покинуть опасную зону действия электричества. Для наглядности школьникам показывают видеоролики и дарят полиграфические материалы (линейки, раскраски и памятки). На уроках ребята также могут примерить на себя форму электромонтера.

Напомним, еще раз правила электробезопасного поведения:

- Нельзя касаться любых проводов на улице. Если вы увидели оборванный провод, лежащий на земле, ни в коем случае не приближайтесь к нему – удар током можно получить и в нескольких метрах от него за счет шагового напряжения. Безопасное расстояние – не менее 8 метров. Ничего не трогайте и незамедлительно сообщите взрослым!

- Нельзя открывать лестничные электрощитки, находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, заходить в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, провода.

- Нельзя влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи, играть под ними, разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и других предметов, запускать под проводами воздушных змеев.

- Летом, находясь в походе или на рыбалке, опасно останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций, рыбачить под проводами линии электропередачи.

Дома тоже следует быть крайне осторожным при обращении с электроприборами!

- Нельзя использовать электроприборы рядом с водой или прикасаться к ним мокрыми руками.

- Нельзя пользоваться неисправными электроприборами или пытаться самостоятельно починить их.

Фото: Россети Урал

В компании «Россети Урал» с 2008 года реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки. Материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям избежать травм при обращении с электричеством, опубликованы на сайте «Россети Урал» в разделе «Электробезопасность».

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