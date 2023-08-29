Двое в реанимации: на Урале в столкновении двух легковушек пострадали восемь человек

Пострадавших доставили в больницы Каменска-Уральского и Екатеринбурга Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 55 км федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. По данным ведомства, в аварии пострадали семь мужчин и мальчик-подросток.

- На месте работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска. Госпитализировано шесть человек, два человека отказались от госпитализации, - рассказали в Минздраве.

Трех мужчин и подростка доставили в травматологическое отделение ЦГБ Каменска-Уральского. Их состояние ближе к удовлетворительному. Еще двоих пострадавших отвезли в реанимацию ГБ №36 в Екатеринбурге. Их состояние оценивается, как тяжелое.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, как произошло ДТП. По их данным, водитель Volkswagen, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Opel, имеющей преимущественное право проезда.

Среди тех, кто попал в больницу - водитель и пассажир Volkswagen, а также четыре пассажира Opel, один из которых несовершеннолетний.

За рулем Volkswagen находился 23- летний мужчина, житель села Черноусово Белоярского района, имеющий стаж вождения три года. Он находится в состоянии комы. Opel управлял 26-летний мужчина, житель Каменского района, он от госпитализации отказался.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.