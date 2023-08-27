Спустя сутки ребенок скончался в реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Уральском скончался 10-летний Антон (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред). Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика, днем 24 августа школьник ушел гулять. По предварительной информации, Антон запрыгнул на вагон промышленного поезда в поселке имени Чкалова. Но не удержался и упал. Спустя сутки мальчик скончался в отделении реанимации местной больницы.

- Жена беременная, она уже на восьмом месяце. Лежит на сохранении. Я на работе был. Сын сказал, что пойдет гулять. Раньше он по поездам не прыгал никогда. Упал, ударился головой об рельс. Умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, операцию делали. Но были еще проблемы с легкими. Поэтому и не выжил, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика.

По словам отца, мальчик скончался от кровоизлияния в мозг Фото: читатель «КП»

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru