Спустя сутки ребенок скончался в реанимации
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Каменске-Уральском скончался 10-летний Антон (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред). Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика, днем 24 августа школьник ушел гулять. По предварительной информации, Антон запрыгнул на вагон промышленного поезда в поселке имени Чкалова. Но не удержался и упал. Спустя сутки мальчик скончался в отделении реанимации местной больницы.
- Жена беременная, она уже на восьмом месяце. Лежит на сохранении. Я на работе был. Сын сказал, что пойдет гулять. Раньше он по поездам не прыгал никогда. Упал, ударился головой об рельс. Умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, операцию делали. Но были еще проблемы с легкими. Поэтому и не выжил, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика.
По словам отца, мальчик скончался от кровоизлияния в мозг Фото: читатель «КП»
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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