В Березовском вручат медаль школьнику, который спас сверстницу на пруду

Родные гордятся поступком Тимофея. Фото: предоставила Алла Оськина

Сотрудники регионального МЧС наградят медалью девятилетнего школьника из города Березовский. Напомним, Тимофей Оськин купался в пруду коттеджного поселка Шишкино 16 августа. Он был со своим дедушкой и друзьями. Тогда ребенок увидел, как незнакомая ему девочка прыгнула в воду с обрыва и стала тонуть. Тогда Тимофей бросился к ней, чтобы спасти, хотя на пруду были взрослые.

- Было бы здорово, если Тимофей получит медаль. Но сын на происходящее реагировал спокойно. Это хороший пример для подростков. Он дает понимание, что герои не записывают ролики в соцсети. Они просто живут среди нас. Мы всей семьей гордимся поступком Тимоши, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама Тимофея Алла.

Спасатели отметили, что это была экстремальная ситуация. Фото: предоставила Алла Оськина

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сейчас решается вопрос о присуждении мальчику медали. Уральские спасатели рады, что трагедии на воде удалось избежать. Ведь, по оценкам экспертов, человек может утонуть за 30 секунд.

- Поступок юного героя действительно рискованный и достоин уважения. Не каждый ребенок способен пойти на это. Тимофею будет вручена медаль «За спасение погибающих на водах». Мальчик проявил героизм, отвагу и не испугался экстремальных обстоятельств. Взрослые должны еще задуматься о том, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра у водоемов. Большая благодарность родителям за то, что воспитали действительно неравнодушного ребенка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Родные рассказывали, что Тимофей умеет хорошо плавать, любит активный образ жизни. Помимо спорта школьник увлекается музыкой и играет на гитаре.

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