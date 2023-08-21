«Сказал, что просто проплывал мимо»: на Урале 9-летний школьник на глазах у взрослых спас тонущую сверстницу

Как уверяет мама, на пруду отдыхали и взрослые. Фото: предоставила Алла Оськина

Жители коттеджного поселка «Шишкино» Березовского городского округа стали свидетелями героического поступка, который совершил девятилетний Тимофей Оськин. Он спас сверстницу, нырнувшую в пруд. О необычном случае рассказали в паблике «Сила Березовского в людях» во «Вконтакте».

Все произошло 16 августа около 14:00 Тимофей вместе с друзьями и дедушкой отправился купаться на местный пруд.

- Мы живем рядом с водоемом. Он с одной стороны – пологий. А с другой – обрывистый. Там очень глубоко, поэтому пруд стал центром притяжения для ныряльщиков. Мой Тимоша умеет плавать, когда-то даже ходил в бассейн. В тот день на пруд пришли две девочки - сверстница Тимофея и ее старшая подруга. Взрослых с ними рядом не было. Старшая девочка ныряла и стала уговаривать прыгнуть с обрыва младшую. Та нырнула, но на поверхность не выплыла, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама Тимофея Алла.

Пруд довольно глубокий. Фото: предоставила Алла Оськина

Тогда Тимофей, не раздумывая, бросился на помощь, и смело нырнул в воду.

- По словам нашего дедушки, девчонка в тот момент пыталась бить ногами о воду, но выбраться не могла. Мой ребенок единственный, кто поплыл, хотя вокруг были и взрослые. Но они предпочли просто смотреть, как ребенок спасает школьницу. Он держал ее со спины и поплыл к берегу. Девочка была в стрессе, а потом просто ушла вместе с подругой.

Тимофей лююит спорт и активный образ жизни. Фото: предоставила Алла Оськина

Узнав о случившемся, Алла испытала шок. - Мне было страшно осознавать, что девочка из-за стресса могла затянуть его под воду. Ведь утопающий не отдает отчет своим действиям.

По словам мамы, Тимофей в этом году он закончил третий класс школы № 55. Героем себя он не считает.

- Он говорил: «Да ладно, мам, ну перестань! Я просто проплывал мимо». И сказал это искренне. Экстрим у него в крови, - смеется Алла. - Тимофей ведет активный образ жизни, любит купаться в пруду, катается на сапсерфе. Он харизматичный, отважный и добрый, весь в папу.

Тимофей ходит в музыкальную школу. Фото: предоставила Алла Оськина

Помимо спорта Тимофей увлекается музыкой. Он обожает играть на гитаре и устраивает для близких концерты.

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