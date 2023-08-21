Туристы из Екатеринбурга застряли в Ереване почти на неделю из-за отмены рейса

Туристы застряли в аэропорту Еревана с 20 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана. Армянская авиакомпания FlyOne без объяснения причин после нескольких переносов времени вылета вовсе отменила рейс в Кольцово.

Изначально рейс 3F-477 должен был вылететь из Еревана в Екатеринбург 20 августа в 01:35, а прилететь в 05:40. Однако пассажиры наблюдали за тем, как рейс несколько раз переносился на пару часов, а в итоге приобрел статус «отменен».

- Данный рейс действительно был отменен. Но наши пассажиры заранее получают оповещения о задержках или отмене вылетов. Пассажиров, застрявших в аэропорту Еревана мы пересадим на ближайший рейс в Екатеринбург, - рассказали «КП-Екатеринбург» на горячей линии авиакомпании.

Данные по отмененному рейсу в Екатеринбург. Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Если верить информации в расписании вылетов из Еревана в уральскую столицу на сайте FlyOne, то ближайший рейс после отмененного ожидается 23 августа.

Кроме того, оказался отменен рейс 3F-478 и в обратную сторону, из Екатеринбурга в столицу Армению, который тоже ожидался 20 августа. Недовольные пассажиры стали массово выяснять, что в таком случае делать, так как ответов от представителей перевозчика так и не получили.

- Я улетела другой авиакомпанией. Рейс в итоге перенесли на 23 августа, насколько я знаю. Авиакомпания ничего не сказала, а денег за билет назад я не получила, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из пассажиров отмененного рейса из Кольцово Мария.

Данные по отмененному рейсу в Ереван. Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Недавно подобная ситуация случилась у авиакомпании Red Wings: туристы полтора суток не могли не только вернутся из Антальи в Екатеринбург, но вылететь из Кольцово в Турцию. Сотням пассажиров пришлось терять драгоценные дни и ждать объяснения от перевозчика. В итоге, выяснилось, что у Red Wings попросту сломались два Boing-777 из трех имеющихся в парке.

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