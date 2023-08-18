Спортивная премьера. Евгений Куйвашев и Игорь Кабец открыли в Первоуральске обновленный Дворец водных видов спорта

Дворец водных видов спорта в Первоуральске открыли после масштабной реконструкции. Фото: Александр ФОКИН

Во вторник, 15 августа, в Первоуральске торжественно открыли Дворец водных видов спорта (ДВВС). Масштабная реконструкция этого спортивного объекта велась с 2021 года, но ее подготовительный этап начался еще раньше, в 2019 году. После своего обновления дворец станет не только точкой притяжения для первоуральцев и гостей города, но и площадкой, на которой будут развивать новые для Свердловской области виды спорта, прежде всего, водное поло. Его вместимость после реконструкции составляет 1536 мест. Обновленный спортивный объект открыли губернатор Евгений Куйвашев и глава Первоуральска Игорь Кабец, подчеркнувшие особую значимость ДВВС для города и региона.

В обновленный дворец приехал губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Александр ФОКИН

«ПОМЕНЯЛИ ВСЕ, КРОМЕ СТЕН»

После реконструкции дворец выглядит как новенький. Сначала для всех участников и гостей церемонии открытия провели экскурсию, которая закончилась у бортиков современного 25-метрового бассейна. В нем можно заниматься как водным поло, так и плаванием. Специально для этого бассейна размером 25 на 36 метров возвели большой пристрой.

Масштабы реконструкции впечатляют. К существовавшему ранее 50-метровому бассейну добавили три чаши: для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья и ватерполистов. Причем для людей с инвалидностью постарались создать максимально комфортные условия. Для них приобрели специальные коляски, в которых можно принимать душ, и несколько подъемников – они помогут добраться до воды. Плюс во дворце появился зал сухого плавания, в котором проходят разминка и занятия на тренажерах. Готовят к открытию еще один тренажерный зал и зал для фитнеса.

Тренировка в зале сухого плавания. Фото: Александр ФОКИН

«Можно сказать, от прежнего здания остались одни стены. Мы заменили практически все оборудование, – рассказывает главный инженер Первоуральского МБУ ФКиС «Старт» Артем Сысуев. – При этом большая часть оборудования – отечественного производства. Систему водоподготовки создавала российская компания «Дарин», с вентиляцией помогла компания «Веза». Мы использовали и зарубежное оборудование: итальянские контроллеры, немецкие насосы, в качестве которых уверены. Сейчас дворец соответствует всем стандартам как по очистке воды, так и по микроклимату в помещениях и уровню освещенности».

Тренер по плавания Наталья Слободчикова заявила, что ее подопечные ждали открытия дворца с марта 2019 года, когда началась реконструкция. «Дети в нашей секции занимаются 5 дней в неделю, и они в восторге от новых помещений, в частности, от зала сухого плавания и его тренажеров», – отметила она.

«ГРАНДИОЗНОЕ СООРУЖЕНИЕ»

Высоко оценил качество проведенных работ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Многие жители Первоуральска долго ждали этого события. Уверен, оно даст толчок развитию новых видов спорта. Также уверен, что большинство первоуральцев высоко оценят вклад региональной федерации плавания, администрации Первоуральска, правительства Свердловской области в это грандиозное сооружение», – заявил он.

Церемония открытия обновленного Дворца водных видов спорта. Фото: Александр ФОКИН

Мэр Первоуральска Игорь Кабец поблагодарил губернатора за большую помощь в реализации проекта, который финансировался из областного бюджета. «Эти стены и вода воспитают новых чемпионов, добавят здоровья и физической силы первоуральцам, – сказал он на церемонии открытия ДВВС.

Участница Олимпийских игр в Афинах 2004 года Наталья Теплых выразила большую благодарность всем, кто был причастен к реконструкции ее родного дворца. «Вы провели колоссальную работу, которая нужна жителям города», – отметила она.

ПЕРВОУРАЛЬСКУ ПОМОЖЕТ ЗЛАТОУСТ

Стоит сказать, что до реконструкции дворца в Первоуральске водное поло в Свердловской области практически не развивалось. Но ситуация изменилась. Во вторник в присутствии губернатора Евгения Куйвашева было подписано Соглашение о сотрудничестве администрацией города, федерацией плавания Свердловской области и федерацией водного поло Челябинской области. Помощь в становлении водного пола Первоуральску будет оказывать клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста, воспитавший немало чемпионок страны и победителей международных турниров.

Соглашение по развитию водного поло в Первоуральске подписано! Фото: Александр ФОКИН

«Мы с удовольствием поможем нашим соседям из Свердловской области в развитии водного поло. На юношеском, юниорском и взрослом уровнях», – заявил исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков, подписавший Соглашение. По его мнению, Первоуральск вполне может стать яркой точкой роста водного пола в Свердловской области.

Первый ватерпольный матч в Первоуральске. Фото: Александр ФОКИН

В качестве доказательства серьезности своих намерений гости из Челябинской области провели показательный матч – два состава женской юниорской команды по водному поло «Динамо-Уралочка» из спортшколы олимпийского резерва Златоуста сыграли друг с другом в новом бассейне.

«Бассейн прекрасный, современный, очень крутой. Здесь приятно играть и соревноваться. И мы с удовольствием примем участие в турнирах, которые будут проходить на этой площадке», - поделилась впечатлениями после матча игрок «Динамо-Уралочки» Виктория Макоедова.

«Уралочкам» из Златоуста понравился новый бассейн. Фото: Александр ФОКИН

Зрители церемонии увидели и представительниц другого, нового для Первоуральска вида спорта – синхронного плавания, который в ближайшем будущем также будут развивать во дворце. Перед ними выступил шоу-балет на воде «Золотые русалки» из Екатеринбурга.

«Золотые русалки» из Екатеринбурга сорвали аплодисменты зрителей. Фото: Александр ФОКИН

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ И ГУБЕРНАТОРА

Отметим, что программа по развитию спортивных объектов в Первоуральске является частью общей программы по обновлению города, которую не первый год реализует мэрия. Она не исчерпывается только спортом. Хотя спорт занимает в ней очень важное место. Во вторник, 15 августа, глава города подписал также Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с генеральным директором футбольной школы «Динамо» Никитой Шмалевым.

«Соглашение с футбольной школой «Динамо» даст больше возможностей юным первоуральцам, которые смогут развить свои таланты и построить будущую спортивную карьеру. Всестороннее развитие и поддержка физической культуры и спорта является неотъемлемой частью развития города», – уверен Игорь Кабец.

Евгений Куйвашев и Игорь Кабец на открытии Дворца водных видов спорта. Фото: Александр ФОКИН

Важно, что программу мэра по обновлению города и развитию его инфраструктуры «Первоуральск для тебя» поддерживает губернатор, о чем свидетельствует участие Евгения Куйвашева в церемонии открытия ДВВС. Сегодня каждый житель Первоуральска может внести в нее свои идеи – программа выложена на сайте администрации города.

Автор текста: Петр Лукьянов