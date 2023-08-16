В Кольцово экстренно сел самолет, летевший в Нарьян-Мар

Самолет сел после взлета в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 16 августа самолет CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн» был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Кольцово. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, на борту в этот момент находились 50 пассажиров и три члена экипажа.

- Рейс 7R-841 Екатеринбург – Нарьян-Мар вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

Самолет вылетел из Кольцово в 9:55 утра. По данным «КП-Екатеринбург», ЧП произошло из-за неуборки передней стойки шасси. Самолет был вынужден кружить в воздухе для сжигания топлива.

Напомним, 15 августа пассажиров рейса авиакомпании Red Wings, летевших из Екатеринбурга в Турцию, пришлось вывести из самолета, так как Boing-777 оказался неисправен. Задержка времени вылета в Анталью для пассажиров составила более полутора суток.