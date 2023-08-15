«Следов алкоголя нет»: подробности смерти отца и сына, чьи мумии пролежали в квартире 5 лет

Погибшими оказались 95-летний отец и 59-летний сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с жуткой находкой, сделанной в одной из квартир Железнодорожного района Екатеринбурга, получила продолжение. Ранее в полиции рассказали о том, что на девятом этаже в доме на Ангарской улице местные жители обнаружили мумифицированные тела своих близких родственников. Они около пяти лет не поддерживали с ними связь, а проведать решили, только когда им пришли большие счета за коммуналку. Умершими людьми были 95-летний отец и 59-летний сын.

Позже в СМИ появилась версия – со ссылкой на источник журналисты рассказывали, что погибнуть мужчины могли из-за отравления алкоголем. Во вторник, 15 августа, в Следственном комитете России прокомментировали эту версию.

- Эти сведения не соответствуют действительности, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. – При осмотре места происшествия следов алкоголя и распития спиртного нет.

Сейчас по телам проводится ряд экспертиз, чтобы установить причину смерти. По предварительным данным, умерли мужчины не из-за действий неких третьих лиц.

- Порядок расположения вещей в квартире не нарушен. Дверь в квартиру была заперта изнутри, - сообщал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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