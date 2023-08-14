В Екатеринбурге в квартире нашли мумии отца и сына

Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в квартире были найдены мумифицированные тела отца и сына.

Как сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых мумии были найдены на 9 этаже дома по улице Ангарской. Сообщили о страшной находке родственники умерших.

- По данным полиции, умершими оказались мужчины 95 и 59 лет, - уточнил полковник Горелых. - Было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад.

Чтобы выяснить точное время сотрудники следственного комитета проводят ряд экспертиз.

-Согласно предварительным данным осмотра, признаков того, что смерть указанных граждан могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

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