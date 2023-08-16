По Екатеринбургу начнет курсировать инновационный троллейбус

Троллейбус отличается инновационным дизайном, созданным дополнительным остеклением. Фото: Евгений Поторочин

На день рождения принято приходить с подарками. Совсем скоро в столице Среднего Урала пройдет юбилейный День города. В честь 300-летия Екатеринбурга Группа Синара преподнесла его жителям особенный подарок - современный троллейбус «Синара-6254». Также горожан ждет еще один сюрприз - в декабре впервые пройдут благотворительные гастроли Театра Наций.

КОМФОРТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Троллейбусный парк города нуждается в обновлении, именно поэтому компания приняла решение вручить жителям Екатеринбурга практичный подарок - инновационный троллейбус, внеся свой вклад в совершенствование транспортной инфраструктуры. Торжественная церемония вручения состоялась на полях выставки «Иннопром-2023». Ключи от новой машины главе Екатеринбурга Алексею Орлову передал президент Группы Синара Михаил Ходоровский.

Ключи от новой машины главе Екатеринбурга Алексею Орлову передал президент Группы Синара Михаил Ходоровский. Фото: Евгений Поторочин

- Группа Синара уже больше 20 лет работает в уральской столице и внесла свой вклад в формирование облика города: построены «Екатеринбург-ЭКСПО» и Екатеринбург Арена, открыт Синара Центр, ходят скоростные «Ласточки». Уже готова первая очередь кампуса Уральского федерального университета, дан старт строительству второй очереди. Мы рады в честь 300-летия любимого города вручить Екатеринбургу наш подарок. Уверен, что горожане оценят комфорт и удобство передвижения в современном троллейбусе, и надеюсь, что городской транспорт «Синара» сможет стать еще одним символом Екатеринбурга, - отметил Михаил Ходоровский.

Троллейбус отличается инновационным дизайном, созданным дополнительным остеклением; сочетанием красной обшивки, черного стекла и белой окантовки маски. Яркая машина будет перевозить пассажиров по центральным улицам Екатеринбурга. Отметим, что модель «Синара-6254» является одним из самых современных образцов городского транспорта: он способен преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети.

Также в числе его уникальных функций - расширенные дверные проемы, увеличенная площадь остекления, система книлинга: на остановке троллейбус чуть наклоняется в сторону, чтобы люди без проблем смогли зайти в салон, что также удобно для маломобильных пассажиров.

Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37. Фото: Евгений Поторочин

Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37. Анатомические сиденья обиты мягкой синей тканью, на поручнях закреплены валидаторы. Также в машине есть все для комфортной поездки: здесь предусмотрена система климат-контроля, USB-порты для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и современные системы информирования, включая автоинформаторы, мониторы и информационные табло.

Кроме того, троллейбус «Синара» - современный и экологически чистый вид транспорта. Благодаря своей инновационной конструкции машина лишена всех источников загрязнений, что позволит поддерживать экологический баланс нашего мегаполиса, сведя к минимуму количество вредных выбросов в атмосферу.

ДОСТУПНЫЙ ТЕАТР

Помимо вклада в обновление общественного транспорта уральской столицы, компания преподнесет подарок всем любителям театрального искусства. Участие в культурных проектах - характерный тренд социально ответственного бизнеса.

В 2023 году Группа Синара поддержала совместный проект Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара и Театра Наций, получивший название «Интеграция». Он направлен на развитие открытого диалога зрительской аудитории, известных актеров и создателей спектаклей.

В декабре в Свердловском государственном академическом театре драмы пройдут спектакли «Дядя Ваня» с Евгением Мироновым. Фото: пресс-служба Театра наций

В рамках программы в регионах организуются благотворительные показы лучших отечественных постановок. В декабре в Свердловском государственном академическом театре драмы пройдут спектакли «Дядя Ваня» и «Моими глазами». Роли в постановках исполнят такие заслуженные мастера сцены, как Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская, Наталья Тенякова, Авангард Леонтьев и другие.

Особенность гастролей в том, что все показы будут благотворительными: зрителями станут представители трудовых коллективов города и заслуженные работники государственных учреждений, часть билетов попадет в продажу, а вырученные средства будут направлены на развитие культурных институций города.

Уверены, что подобные благотворительные гастроли станут доброй традицией уральской столицы и полюбятся ее жителям вне зависимости от юбилейного года.

Подготовила Светлана ЗАСЛАВСКАЯ.