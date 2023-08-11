Победный гол забил вышедший на замену Эрик Бикфалви Фото: Олег ГАЛИМОВ

Екатеринбургский «Урал» вырвал ничью в матче 4 тура РПЛ с московским «Спартаком». В начале встречи Даниэль Мишкич не реализовал пенальти, удар с точки парировал Илья Свинов. Хорват исправился под самый занавес первого тайма, послав мяч в правый угол ворот.

Даниэль Мишкич открыл счет под занавес первого тайма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая половина встречи началась с гола Тео Бонгонды, полузащитник гостей замкнул головой передачу в чужой штрафной. Сравнять счет должен был на 75-й минуте вышедший на замену бразилец Гильерме Шеттине. Но легионер «Урала» из убойной позиции пробил в штангу. А уже через две минуты гости вышли вперед.

Впервые в своей истории после четырех игр в чемпионате екатеринбуржцы занимают первое место в турнирной таблице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соболев мощно пробил из-за пределов штрафной, а мяч предательски угодил в сетку после рикошета от ноги португальца Кики. Но увезти очки из столицы Свердловской области москвичам сегодня было не суждено.

Бразилец Шеттине отдал голевой пас на Бикфалви, а потом получил вторую желтую карточку Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 90-й минуте Егорычев поразил ворота после того, как мяч отлетел от стенки при исполнении штрафного. А уже в добавленное время третий гол забил легендарный для «Урала» Эрик Бикфалви.

Президент «Урала» Григорий Иванов вместе с командой после финального свистка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые в своей истории после четырех игр в чемпионате екатеринбуржцы занимают первое место в турнирной таблице.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

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