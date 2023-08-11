Бассейн на «Высоцком» перенесут на крышу нового небоскреба «Парус»

Бассейн на «Высоцком» открылся в июне 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн на верхней площадке небоскреба «Высоцкий» скоро поднимется еще выше. Обе чаши бассейна перенесут на новый небоскреб, который будет построен рядом. Об этом «КП-Екатеринбург рассказал владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский.

- У нас второй небоскреб в планах был очень давно. И мы сразу планировали, что если второй небоскреб будет выше, то мы перенесем бассейн на него, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Андрей Гавриловский. - Почему мы это сделаем. У нас смотровая площадка изначально была на «Антее». Она пользовалась популярностью, но когда мы построили «Высоцкий», на нее никто не ходил, потому что все пошли на более высокую площадку на «Высоцком». Здесь та же самая история – сейчас в бассейн люди идут очень хорошо. Его считают изюминкой города. А когда мы построим 237-метровую башню, она будет больше, чем «Высоцкий». Понятно, все начнут ходить туда. На «Высоцком» эти бассейны будут уже не нужны. Нам проще разобрать их и перенести обе чаши туда краном.

Всего на новом небоскребе будет шесть бассейнов. Новый небоскреб будет достигать 57 этажей в высоту. Его назвали в честь стихов Владимира Высоцкого «Парус». Проект небоскреба был представлен на концерте песен барда в честь его 85-летнего юбилея. Добавим, что бассейн на «Высоцком» был открыт в июне 2022 года.

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