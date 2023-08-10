Адвокат попросила смягчить меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьник, зарезавший 17-летнюю студентку колледжа им. Ползунова, попросился домой. Сегодня адвокат подростка обжаловала решение об аресте несовершеннолетнего. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Железнодорожном суде. В случае смягчения меры пресечения до домашнего ареста или запрета определенных действий обвиняемый сможет жить с матерью и старшим братом.

- Поступила апелляционная жалоба от адвоката, - пояснили в суде.

По версии следствия, вечером 6 августа отморозок забил девушку из ревности в квартире одноклассника на улице Надеждинской. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Подростку грозит до 10 лет заключения.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», семья 15-летнего Леонида (имена изменены. – Прим. ред.), убившего в Екатеринбурге студентку колледжа имени Ползунова, переехала на Урал из Вологодской области в конце 2021 года. До этого мать мальчика на протяжении шести лет занимала пост депутата одного из муниципалитетов. А также возглавляла сельское поселение.

Пара встречалась около года Фото: читатель «КП»

За первый же год в новой школе Леонид стал негласным лидером класса. А подруги Карины не одобряли ее бойфренда.

В окружении девушки считают, что в тот вечер студентка сбежала из дома назло матери. Около 22:00 друг парня отправил матери сообщение: «Карину убивают». Родители школьника сразу же выехали к дому и вызвали наряд полиции. По основной версии, причиной расправы стала ревность.

- В ту ночь она сбежала к своему парню. Она нам сказала, что они идут не только водку пить. Думаю, детская привязанность на фоне ограничений матери не отпускала ее от него. И вот к чему это привело, - рассказывала подруга Карины.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не известна. Адвокат обвиняемого отказалась комментировать ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток, зарезавший в Екатеринбурге студентку, оказался сыном бывшего депутата (подробнее)

Адвокат объяснил, какой срок грозит школьнику за убийство 17-летней студентки (подробнее)

Студентка, убитая 15-летним школьником, ушла на роковое свидание назло матери (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru