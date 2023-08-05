Яркие лосины, крылья и блестки: в Екатеринбурге прошел масштабный велофестиваль

За самые креативные костюмы участники получили подарки Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

В Екатеринбурге 5 августа по центральным улицам прокатилось больше тысячи велосипедистов. Многие из них надели яркие костюмы. Все ради велофестиваля в честь Дня строителя.

- Чтобы было веселее, участникам предложили раскраситься блестками, взять забавную атрибутику или вовсе нарядиться в карнавальные костюмы, - рассказали организаторы.

За самые креативные костюмы или многочисленность команды участники получили подарки.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Но это уже было после велозаезда. Сначала стартовали опытные спортсмены - за 1 час 15 минут им нужно было сделать десять кругов длиной в 3,5 км по улицам Царской, Карла Либкнехта, Свердлова и Николая Никонова (всего дистанция - 35 км). Все, кто добрался до финиша, получили медали, а победителям вручили ценные подарки.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Затем на велосипеды сели все желающие. Участники сделали круг в восемь километров по Карла Либкнехта, проспекту Ленина, улицам Бориса Ельцина и 8 Марта. Тем, кто уложился в один час, подарили яркие значки.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

В это же время свои навыки демонстрировали малыши от двух до четырех лет - они преодолевали свою дистанцию на беговелах.

- Мы очень рады, что велофест в честь Дня строителя становится традицией, и надеемся, что все участники получили удовольствие от возможности спокойно прокатиться по центральным улицам города, - рассказала руководитель рабочей группы по организации Дня строителя Вера Белоус.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Напомним, День строителя будут отмечать в Екатеринбурге 12 августа. Хедлайнерами станут группа REFLEX и Леонид Агутин. Вход на все площадки будет свободным, а завершится праздник грандиозным салютом.