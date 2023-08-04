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Общество4 августа 2023 13:34

«Тампоном кровотечение от пули не остановишь»: инструктор тактической медицины развенчал мифы об оказании помощи на поле боя

Инструктор тактической медицины из Екатеринбурга показал, как оказывать помощь в условиях боя
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Обучение навыкам тактической медицины происходит в условиях, приближенных к реальным

Обучение навыкам тактической медицины происходит в условиях, приближенных к реальным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы находимся на полигоне парка «Патриот» неподалеку от Верхней Пышмы. Вокруг нас поле, сосны, окопы и демилитаризованная бронетехника, играющая роль декораций для любителей страйкбола. Внезапно раздается хлопок – так разрывается небольшая дымовая шашка.

- Все получили ранение в левую руку! – объявляет инструктор по тактической медицине.

Он начинает громко считать до 30. Мы с коллегами-журналистами вытаскиваем приготовленный жгут – один конец в зубы, остальное держим в правой руке – и начинаем наматывать его на левое плечо. Задача – туго затянуть его на конечности и правильно завязать, пока инструктор не закончит считать.

По словам инструктора, накладывая жгут на раненую руку, один конец нужно удерживать зубами

По словам инструктора, накладывая жгут на раненую руку, один конец нужно удерживать зубами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Палец между жгутом и кожей пролезать не должен! – напоминает инструктор.

Проверяем – не пролезает. Рука слегка белеет. Значит, наложили правильно и гипотетическое кровотечение остановили. Это лишь один из множества видов самопомощи, которой учатся те, кто может оказаться в зоне боевых действий.

В пятницу, 4 августа, инструкторы школы первой помощи и тактической медицины «Спасти жизнь», обучающие добровольцев, отправляющихся в зону СВО, показали журналистам, что должен знать каждый боец, чтобы в случае чего помочь не только себе, но и товарищам.

А такую позу рекомендуют принимать при ранении в ногу - так легче накладывать жгут самому себе

А такую позу рекомендуют принимать при ранении в ногу - так легче накладывать жгут самому себе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОРАЯ НЕ ПРИЕДЕТ

Демонстрация была приближена к реальным условиям. Если кому-то объявляли, что он ранен в ногу и надо ее себе перевязать, падать приходилось прямо на ветки и шишки, царапавшие руки и спину. Инструкторы сначала показывали, как правильно сложить жгут (гармошкой, а потом еще и перетянуть резинкой, тогда сразу можно использовать), как его накладывать на различные конечности. А затем мы переходили к практике, пытаясь не забыть про все нюансы.

- Ногу перевязал, но на живот после этого не перевернулся! – указал на ошибку инструктор. – Надо сразу перевернуться, иначе можно потерять сознание, язык может запасть. Могут пойти рвотные массы…

Жидкость в этой капельнице поступала в силиконовый манекен раны и имитировала кровотечение

Жидкость в этой капельнице поступала в силиконовый манекен раны и имитировала кровотечение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снаряжение тоже приближенное к реальному.

- Правильный жгут должен быть достаточной длины – 1 метр 30 см или 1 метр 40 см, чтобы его длины хватало для наложения не только на верхнюю, но и на нижнюю конечность, - объясняет инструктор, анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий. - Жгут должен быть широким – не меньше, чем 20-25 мм. Он должен быть эластичным и в то же время прочным. Неэластичный, не растягивающийся жгут не сможет остановить кровотечение.

Все эти навыки, кстати, могут пригодиться и в гражданской жизни. Точно также при помощи жгута можно остановить серьезное кровотечение после случайной травмы и даже ДТП.

Но все же тот курс, что показали журналистам, ориентирован в первую очередь на оказание помощи в боевых условиях.

- В гражданской жизни к нам может приехать скорая помощь, - говорит инструктор Александр Савицкий. - На поле боя скорая не приедет. Бригаду эвакуации можно ждать и час, и два. А иногда даже сутки. Поэтому в условиях военных действий мы должны постараться максимально сохранить жизнь раненого бойца.

Наложение жгута на ногу раненому товарищу в зоне боевых действий, когда нужно оставаться незамеченным

Наложение жгута на ногу раненому товарищу в зоне боевых действий, когда нужно оставаться незамеченным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ БЕЗОПАСНЫХ ЗОНЫ

Снова раздается хлопок. Теперь нам объявляют, что в ногу ранен наш товарищ, который стоит рядом. Он ложится на спину, а мы должны подползти и сделать ему перевязку, не поднимая головы.

- В гражданской жизни мы можем встать, сесть, принять очень удобную позу для наложения жгута, - объясняет Александр Савицкий. - Когда возможно получение дополнительного ранения и даже смертельного, необходимо максимально прижаться к земле, чтобы минимизировать свой силуэт над землей. Так противнику будет сложнее вас поразить. Если есть возможность – закатиться за кочку, скатиться в ямку, за камень, за бревно.

Курс по тактической медицине провели для журналистов Екатеринбурга

Курс по тактической медицине провели для журналистов Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как сделали перевязку надо очень хитрым способом закинуть «раненого» товарища себе на спину (с его помощью даже хрупкая девушка сможет перевернуть крупного мужчину, - Прим. Ред.) и, перемещаясь ползком, вынести его на себе в безопасную зону.

- Есть три зоны. Красная – зона прямого поражения, где опасно поднимать даже голову. Где раненый остается наедине с собой, потому что к нему никто не подойдет, - уточняет инструктор. - Желтая зона – условно безопасная, где нет прямого поражения. Там мы можем поднять голову и иногда даже можем встать на колено. Это более безопасные условия, где мы можем оказывать больший объем помощи. Зеленая зона – это зона, отдаленная от театра боевых действий, где нет напрямую противника, где могут работать медики.

Инструкторы показали не только, как пользоваться жгутом, но и как остановить кровотечение с помощью турникета

Инструкторы показали не только, как пользоваться жгутом, но и как остановить кровотечение с помощью турникета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

90% СМЕРТЕЙ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА КРОВОПОТЕРИ

Одно дело отрабатывать оказание первой помощи в футболке и штанах. Другое дело – облачиться в разгрузку, бронежилет и шлем. С непривычки самому-то тяжело в этом идти – а надо еще и подобраться к товарищу, чтобы вынести его из опасной зоны.

- Во время боевого конфликта 90% смертности происходит именно из-за кровопотери, - объясняет военный фельдшер Александра. - Поэтому, когда началась СВО, мы приняли решение, что будем абсолютно бесплатно обучать добровольцев, действующие подразделения, военнослужащих, которые направляются в зону СВО. Мы считаем, чем больше людей мы обучим здесь, тем меньше потребуется работы медикам там и тем больше останется бойцов в живых.

Вот так из зоны боевых действий можно эвакуировать раненого человека

Вот так из зоны боевых действий можно эвакуировать раненого человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гражданской жизни тоже есть статистика по смертям от кровотечений. По данным инструкторов, на 100 тысяч смертей в ДТП около 25 тысяч происходят из-за того, что пострадавшему поздно наложили жгут, чтобы остановить кровотечение.

МИФЫ

Инструкторы не только учат, как оказывать первую помощь, но и развенчивают мифы, бродящие по Интернету. Один из самых вредных – якобы кровотечение от пулевого ранения можно остановить, если вставить в рану женский тампон.

Отдельно журналистам показали, как проводится тампонада - введение в рану бинта для остановки кровотечения

Отдельно журналистам показали, как проводится тампонада - введение в рану бинта для остановки кровотечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда происходит огнестрельное ранение, пуля проникает в кожу и наматывает на себя мышцы, сталкивается с костями, может повернуться, - говорит военный фельдшер Александра. - Входное отверстие очень маленькое, но внутри оказывается огромная полость, в которой есть много кровоточащих сосудов. Если это сквозное ранение – пуля вышла и еще есть одно. Вставляя средство женской гигиены – тампон – мы не достигнем того результата, который нужен. Что такое тампонада – вводя бинт в рану, мы вот эти кровоточащие сосуды должны зажать. Уходит 2-3 бинта. Представьте, если бинты раскрутить, какая это горсть. И сравните ее с небольшим гигиеническим средством. Никакого пережатия сосуда от тампона не будет.

Часть курса прошла в экипировке. Журналистам показали, как эвакуировать пострадавшего товарища из опасной зоны

Часть курса прошла в экипировке. Журналистам показали, как эвакуировать пострадавшего товарища из опасной зоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из распространенных мифов во время демонстрации также вспомнили уверенность многих, что при укусе гадюки или шершня надо отсасывать яд и накладывать жгут.

- Надо понимать, что у нас кровь за минуту через сердце проходит три раза, - объясняет Александра. - Когда уже произошла инъекция змеей или шершнем, то пока мы поняли, что нас кто-то укусил, кровь уже разнеслась по всему организму. Тем самым отсасывание крови и наложение жгута это не актуальные вещи при оказании первой помощи. Помощь может быть только – иммобилизировать конечность, успокоить пострадавшего и как можно быстрее направить в лечебное учреждение.

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