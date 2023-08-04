«Тампоном кровотечение от пули не остановишь»: инструктор тактической медицины развенчал мифы об оказании помощи на поле боя

Обучение навыкам тактической медицины происходит в условиях, приближенных к реальным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы находимся на полигоне парка «Патриот» неподалеку от Верхней Пышмы. Вокруг нас поле, сосны, окопы и демилитаризованная бронетехника, играющая роль декораций для любителей страйкбола. Внезапно раздается хлопок – так разрывается небольшая дымовая шашка.

- Все получили ранение в левую руку! – объявляет инструктор по тактической медицине.

Он начинает громко считать до 30. Мы с коллегами-журналистами вытаскиваем приготовленный жгут – один конец в зубы, остальное держим в правой руке – и начинаем наматывать его на левое плечо. Задача – туго затянуть его на конечности и правильно завязать, пока инструктор не закончит считать.

По словам инструктора, накладывая жгут на раненую руку, один конец нужно удерживать зубами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Палец между жгутом и кожей пролезать не должен! – напоминает инструктор.

Проверяем – не пролезает. Рука слегка белеет. Значит, наложили правильно и гипотетическое кровотечение остановили. Это лишь один из множества видов самопомощи, которой учатся те, кто может оказаться в зоне боевых действий.

В пятницу, 4 августа, инструкторы школы первой помощи и тактической медицины «Спасти жизнь», обучающие добровольцев, отправляющихся в зону СВО, показали журналистам, что должен знать каждый боец, чтобы в случае чего помочь не только себе, но и товарищам.

А такую позу рекомендуют принимать при ранении в ногу - так легче накладывать жгут самому себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОРАЯ НЕ ПРИЕДЕТ

Демонстрация была приближена к реальным условиям. Если кому-то объявляли, что он ранен в ногу и надо ее себе перевязать, падать приходилось прямо на ветки и шишки, царапавшие руки и спину. Инструкторы сначала показывали, как правильно сложить жгут (гармошкой, а потом еще и перетянуть резинкой, тогда сразу можно использовать), как его накладывать на различные конечности. А затем мы переходили к практике, пытаясь не забыть про все нюансы.

- Ногу перевязал, но на живот после этого не перевернулся! – указал на ошибку инструктор. – Надо сразу перевернуться, иначе можно потерять сознание, язык может запасть. Могут пойти рвотные массы…

Жидкость в этой капельнице поступала в силиконовый манекен раны и имитировала кровотечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снаряжение тоже приближенное к реальному.

- Правильный жгут должен быть достаточной длины – 1 метр 30 см или 1 метр 40 см, чтобы его длины хватало для наложения не только на верхнюю, но и на нижнюю конечность, - объясняет инструктор, анестезиолог-реаниматолог Александр Савицкий. - Жгут должен быть широким – не меньше, чем 20-25 мм. Он должен быть эластичным и в то же время прочным. Неэластичный, не растягивающийся жгут не сможет остановить кровотечение.

Все эти навыки, кстати, могут пригодиться и в гражданской жизни. Точно также при помощи жгута можно остановить серьезное кровотечение после случайной травмы и даже ДТП.

Но все же тот курс, что показали журналистам, ориентирован в первую очередь на оказание помощи в боевых условиях.

- В гражданской жизни к нам может приехать скорая помощь, - говорит инструктор Александр Савицкий. - На поле боя скорая не приедет. Бригаду эвакуации можно ждать и час, и два. А иногда даже сутки. Поэтому в условиях военных действий мы должны постараться максимально сохранить жизнь раненого бойца.

Наложение жгута на ногу раненому товарищу в зоне боевых действий, когда нужно оставаться незамеченным Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ БЕЗОПАСНЫХ ЗОНЫ

Снова раздается хлопок. Теперь нам объявляют, что в ногу ранен наш товарищ, который стоит рядом. Он ложится на спину, а мы должны подползти и сделать ему перевязку, не поднимая головы.

- В гражданской жизни мы можем встать, сесть, принять очень удобную позу для наложения жгута, - объясняет Александр Савицкий. - Когда возможно получение дополнительного ранения и даже смертельного, необходимо максимально прижаться к земле, чтобы минимизировать свой силуэт над землей. Так противнику будет сложнее вас поразить. Если есть возможность – закатиться за кочку, скатиться в ямку, за камень, за бревно.

Курс по тактической медицине провели для журналистов Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как сделали перевязку надо очень хитрым способом закинуть «раненого» товарища себе на спину (с его помощью даже хрупкая девушка сможет перевернуть крупного мужчину, - Прим. Ред.) и, перемещаясь ползком, вынести его на себе в безопасную зону.

- Есть три зоны. Красная – зона прямого поражения, где опасно поднимать даже голову. Где раненый остается наедине с собой, потому что к нему никто не подойдет, - уточняет инструктор. - Желтая зона – условно безопасная, где нет прямого поражения. Там мы можем поднять голову и иногда даже можем встать на колено. Это более безопасные условия, где мы можем оказывать больший объем помощи. Зеленая зона – это зона, отдаленная от театра боевых действий, где нет напрямую противника, где могут работать медики.

Инструкторы показали не только, как пользоваться жгутом, но и как остановить кровотечение с помощью турникета Фото: Алексей БУЛАТОВ

90% СМЕРТЕЙ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА КРОВОПОТЕРИ

Одно дело отрабатывать оказание первой помощи в футболке и штанах. Другое дело – облачиться в разгрузку, бронежилет и шлем. С непривычки самому-то тяжело в этом идти – а надо еще и подобраться к товарищу, чтобы вынести его из опасной зоны.

- Во время боевого конфликта 90% смертности происходит именно из-за кровопотери, - объясняет военный фельдшер Александра. - Поэтому, когда началась СВО, мы приняли решение, что будем абсолютно бесплатно обучать добровольцев, действующие подразделения, военнослужащих, которые направляются в зону СВО. Мы считаем, чем больше людей мы обучим здесь, тем меньше потребуется работы медикам там и тем больше останется бойцов в живых.

Вот так из зоны боевых действий можно эвакуировать раненого человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гражданской жизни тоже есть статистика по смертям от кровотечений. По данным инструкторов, на 100 тысяч смертей в ДТП около 25 тысяч происходят из-за того, что пострадавшему поздно наложили жгут, чтобы остановить кровотечение.

МИФЫ

Инструкторы не только учат, как оказывать первую помощь, но и развенчивают мифы, бродящие по Интернету. Один из самых вредных – якобы кровотечение от пулевого ранения можно остановить, если вставить в рану женский тампон.

Отдельно журналистам показали, как проводится тампонада - введение в рану бинта для остановки кровотечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда происходит огнестрельное ранение, пуля проникает в кожу и наматывает на себя мышцы, сталкивается с костями, может повернуться, - говорит военный фельдшер Александра. - Входное отверстие очень маленькое, но внутри оказывается огромная полость, в которой есть много кровоточащих сосудов. Если это сквозное ранение – пуля вышла и еще есть одно. Вставляя средство женской гигиены – тампон – мы не достигнем того результата, который нужен. Что такое тампонада – вводя бинт в рану, мы вот эти кровоточащие сосуды должны зажать. Уходит 2-3 бинта. Представьте, если бинты раскрутить, какая это горсть. И сравните ее с небольшим гигиеническим средством. Никакого пережатия сосуда от тампона не будет.

Часть курса прошла в экипировке. Журналистам показали, как эвакуировать пострадавшего товарища из опасной зоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из распространенных мифов во время демонстрации также вспомнили уверенность многих, что при укусе гадюки или шершня надо отсасывать яд и накладывать жгут.

- Надо понимать, что у нас кровь за минуту через сердце проходит три раза, - объясняет Александра. - Когда уже произошла инъекция змеей или шершнем, то пока мы поняли, что нас кто-то укусил, кровь уже разнеслась по всему организму. Тем самым отсасывание крови и наложение жгута это не актуальные вещи при оказании первой помощи. Помощь может быть только – иммобилизировать конечность, успокоить пострадавшего и как можно быстрее направить в лечебное учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не везите пряники, нам тачки нужны!»: уралец создал мощный проект по ремонту и отправке машин на СВО

Уралец объединил сотни волонтеров в проекте «АвтоШтурм» для ремонта и отправки списанных машин на СВО (Подробнее)