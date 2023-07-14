«Не везите пряники, нам тачки нужны!»: уралец создал мощный проект по ремонту и отправке машин на СВО

Эльдар Акперов не смог уйти добровольцем из-за инвалидности по зрению, но желание помочь Родине не отступало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни свердловчан вот уже несколько месяцев трудятся в автомастерских и гаражах, чтобы помочь участникам СВО. Они меняют запчасти и латают дыры у старых списанных машин «УАЗ», а затем отправляют их в Луганск, Донецк и другие направления. Там авто очень нужны для перевозки раненых и выполнения боевых задач. Проект «АвтоШтурм» четыре месяца назад создал житель небольшого уральского города Дегтярск. 38-летний Эльдар Акперов мечтает, чтобы его детище поддержали по всей России, ведь помощь в таком деле никогда не бывает лишней.

«ТРАТИМ ПО 400 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Я не могу пойти на СВО добровольцем из-за инвалидности по зрению, но считаю своим долгом помогать нашим ребятам и делаю все, что от меня зависит, - объясняет Эльдар.

Уральцы ремонтируют списанные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект «АвтоШтурм» мужчина основал вместе с женой Еленой. У семьи в Дегтярске своя сеть розничных продуктовых магазинов и таксопарк. На прибыль от бизнеса супруги купили первые пять машин для ремонта.

- Вышло на 1 миллион рублей. Это списанные «УАЗ-ики» и бывшие патрульные машины. Их мы приобрели у торговой организации «Вест». Выкупить сразу много авто нет возможности, поэтому сейчас мы договорились с руководством, что нам бесплатно будут предоставлять другие машины, а уже после ремонта и отправки мы потихоньку будем выплачивать деньги, - объясняет Эльдар.

За четыре месяца «АвтоШтурм» отправил 10 машин. Сейчас в распоряжении уральца еще 100 автомобилей. Десять из них будет готово и отправлено бойцам СВО к 15 августа. Для ремонта в Екатеринбурге Эльдар открыл свой сервис и еще два взял в аренду.

Проект «АвтоШтурм» уралец основал вместе с супругой Еленой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кроме мастеров, которые получают зарплаты, нам помогают и частники из разных городов области. Они берут себе по одной машине и восстанавливают на добровольной основе, - рассказывает Эльдар. - На зарплаты мастерам и большинство запчастей, которые мы покупаем сами, уходит около 400 тысяч рублей в месяц. Конечно, этого не достаточно, чтобы оперативно выполнять запросы от бойцов, но чем больше о проекте узнает людей, тем больше мы получаем поддержки в его реализации.

«ПРИСОЕДИНИЛИСЬ СОТНИ ЧЕЛОВЕК»

С каждым днем к проекту «АвтоШтурм» присоединяются все больше неравнодушных волонтеров. Большинство узнает через сарафанное радио. Кто-то помогает финансово, кто-то самостоятельно закупает запчасти, а кто-то отдает свои старые автомобили. Чтобы о проекте узнало еще больше людей, в начале июля Эльдар создал группу «ВКонтакте».

Автомобили ремонтируют как сотрудники сервиса, так и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Меня пригласил вступить в группу одноклассник, - рассказывает один из добровольцев Андрей Зайцев, - Я подумал, почему бы не заняться общественно полезным делом. У меня есть друзья и знакомые, которые там (в зоне СВО, - Прим. Ред.) трудятся на благо Родины. А я решил помочь им здесь, чем смогу. Купил карбюратор и еще буду помогать. Мой знакомый, который недавно вернулся с СВО, узнал о проекте и отдал свою старую машину. Все равно мы должны победить, а победа только общими усилиями достигается.

Месяц назад в доставке машин «АвтоШтурму» начал помогать «СВО ФОНД», основанный известным депутатом из Екатеринбурга Тимофеем Жуковым. Политик с самого начала спецоперации помогает бойцам, а также сам уходил добровольцем на СВО.

К проекту присоединяются жители из разных городов по всей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам поступил запрос от ребят с передовой, что им срочно нужен «УАЗ-ик», - рассказывает представитель фонда Василий Агафонов. - Я случайно попал к ребятам в автосервис, увидел машины, узнал от Эльдара о проекте. Мы сдружились и решили объединить усилия.

Фуры для перевозки, в которые грузят машины, доски для окопов, а также коробки с гуманитарной помощью начал предоставлять «Сима-Ленд».

Машины загружают в фуры вместе с гуманитарной помощью, которую собирают неравнодушные уральцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- До этого мы доставляли машины через разные волонтерские организации, но не могли их отслеживать. Теперь мы постоянно на связи с волонтерами «СВО ФОНД», которые сопровождают машины на передовую и передают слова благодарности. Особенно мы понимаем, что наша помощь необходима, когда бойцы говорят: «Не везите нам пряники, нам тачки нужны!», - улыбается Эльдар.