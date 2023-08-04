В 300-летие Екатеринбурга на главной сцене выступит Валерия

Валерия выступит на сцене в Историческом сквере. Фото: официальный сайт певицы Валерии

Стало известно имя еще одного хедлайнера Дня города 19 августа. С 300-летием Екатеринбурга горожан поздравит помимо всех остальных звезд певица Валерия. Ее выступление пройдет на главной сцене праздника в Историческом сквере, сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

- 19 августа в Историческом сквере гостей ждет сразу несколько хэдлайнеров: Хор Турецкого и певица Валерия, - уточнили в Фонде.

Напомним, здесь, на главной сцене пройдет театрализованное представление «Екатеринбург. Место действия», посвященное главным историческим событиям города и людям, создававшим Екатеринбург. Авторы проекта обещают раскрыть характер города через людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, а звездные гости усилят эмоции от увиденного.

После шоу пройдет большой праздничный концерт с уже названными звездами. Выступления пройдут при поддержке городской мэрии и Фонда святой Екатерины.

Это не единственная локация, на которой с размахом отметят День города. Празднование юбилея Екатеринбурга начнется еще 12 августа, а события будут проходить каждые выходные вплоть до 19 августа.

В главный праздничный день выступят Пелагея, лидер группы «Чайф», группа «Винтаж» и много кто еще. Площадки с шоу и концертами также будут в нескольких частях города, например, в Парке Маяковского, в паре «Южный».

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